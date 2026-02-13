Camping-Fans fahren voll auf Salzburg ab

8,8 Millionen Übernachtungen verzeichneten Österreichs Campingplätze im Jahr 2025. Das Bundesland Salzburg darf sich dabei ebenfalls über einen neuen Rekord freuen. 998.884 Nächtigungen bedeuten ein Plus von 5,8 Prozent im Vergleich zum Jahr 2024. Die meisten kommen dabei mit Abstand im Sommer zusammen. Mit rund 251.000 Nächtigungen war der Juli der stärkste Monat.