Camping-Fans fahren voll auf Salzburg ab

Beliebt und belebt – das waren Österreichs Campingplätze 2025. Fast neun Millionen Nächtigungen bedeuten einen neuen Rekord. Auch das Bundesland Salzburg schneidet in einer neuen Statistik des Österreichischen Camping Clubs sehr gut ab.
8,8 Millionen Übernachtungen verzeichneten Österreichs Campingplätze im Jahr 2025. Das Bundesland Salzburg darf sich dabei ebenfalls über einen neuen Rekord freuen. 998.884 Nächtigungen bedeuten ein Plus von 5,8 Prozent im Vergleich zum Jahr 2024. Die meisten kommen dabei mit Abstand im Sommer zusammen. Mit rund 251.000 Nächtigungen war der Juli der stärkste Monat.
Salzburg auch im Winter stark besucht
„Die meisten Urlauber campen zwar weiterhin im Sommer, aber Salzburg zählt so wie Tirol zu Bundesländern, die auch bei Wintercampern sehr beliebt sind“, erklärt Tomas Mehlmauer. Er ist der Präsident des Österreichischen Camping Clubs (ÖCC), der die Statistik veröffentlichte.
In nackten Zahlen bedeutet das: Camper fahren auch voll auf Salzburg ab, wenn es kalt ist. Im Dezember 2025 verzeichneten die Plätze insgesamt 35.608 Nächtigungen. „Wintersportfans schätzen die zahlreichen Skigebiete sowie die vielen Campingplätze, die ganzjährig geöffnet sind“, sagt Mehlmauer.
