Die Heimatsuche bleibt das größte Thema

Für dessen Truppe nun auch geklärt ist, in welcher Leistungsstufe sie antreten wird: „Wir bleiben noch ein Jahr in der Regionalliga. Unser Ziel ist es, wieder in beide Finale einzuziehen.“ Danach soll aber der Aufstieg in die 2. Bundesliga erfolgen. Dort müsste man Stand jetzt bei Heimspielen aber wieder nach Oberösterreich oder Tirol ausweichen. Denn im Salzburger Land gibt es weiterhin kein genormtes Baseball-Feld. Die Heimstätten-Suche der Halleiner geht weiter.