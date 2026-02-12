Die Heimatsuche bleibt das größte Thema

Die Hallein Braves, ein Salzburger Baseball Team, müssen weiterhin in der Regionalliga bleiben. Ohne ein eigenes Feld ist die Bundesliga nur ein Traum.
Das Finale in der Regionalliga Mitte wurde verloren. Mit der vergangenen Saison waren die Baseballer der Braves Hallein aber dennoch zufrieden. Denn in der oberösterreichischen Landesmeisterschaft holten sich die Salinenstädter den Titel. „Da haben wir auch gegen höherklassige Mannschaften gespielt. Wir sind zweimal in ein Finale eingezogen, das war eine erfolgreiche Saison“, resümierte Braves-Obmann und Spieler Richard Bermudez.
Für dessen Truppe nun auch geklärt ist, in welcher Leistungsstufe sie antreten wird: „Wir bleiben noch ein Jahr in der Regionalliga. Unser Ziel ist es, wieder in beide Finale einzuziehen.“ Danach soll aber der Aufstieg in die 2. Bundesliga erfolgen. Dort müsste man Stand jetzt bei Heimspielen aber wieder nach Oberösterreich oder Tirol ausweichen. Denn im Salzburger Land gibt es weiterhin kein genormtes Baseball-Feld. Die Heimstätten-Suche der Halleiner geht weiter.
Pläne schnell verworfen
Pläne, in Maxglan ein Feld entstehen zu lassen, wurden schnell wieder verworfen. Andere Ideen scheint es derzeit keine zu geben. „Ich hoffe einfach, dass wir irgendwann eine Heimat finden werden“, bleibt Bermudez optimistisch. Bevor das nicht geschieht, bleibt die Bundesliga ein Traum. Vorerst spielen die Braves weiter auf dem provisorischen Feld in Rif.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.