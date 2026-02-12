Vorteilswelt
Eine Gasse schenkt ein

Kooperation anstatt Konkurrenz bei Golser Winzern

Burgenland
12.02.2026 11:00
Mit der Veranstaltungsreihe „Eine Gasse schenkt ein“ öffnen die Winzer der Neubaugasse ihre ...
Mit der Veranstaltungsreihe „Eine Gasse schenkt ein“ öffnen die Winzer der Neubaugasse ihre Höfe.(Bild: Gabi Preisinger)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

„Eine Gasse schenkt ein“ – so lautet der neue Slogan einer Gruppe Golser Winzer. Natürlich ist es nicht die Gasse die einschenkt, sondern es sind die Winzer, die in derselben wohnen. Der neue Slogan macht neugierig. Wir haben gefragt warum man kooperiert und nicht konkurriert. 

Zum ersten Mal zusammengearbeitet und ein Fest ausgerichtet haben die Betriebe 2023. Da nämlich hoben sie ihr Neubaugassenfest – 1/8 Meile – Genuss unter freiem Himmel“ aus der Taufe.

In der Neubaugasse arbeiten mehrere Winzer Tür an Tür. So geballt gibt es kaum Weingüter in einem Straßenzug.  „Genau diese Nähe ist das Herzstück der Reihe“, erklärt Gabi Preisinger und verrät damit gleich, dass es heuer eine ganze Veranstaltungsreihe und nicht mehr nur alleine das Neubaugassenfest (6.Juni von 16-23 Uhr) geben wird.

Denn die sechs benachbarten Betriebe haben eine gemeinsame Idee: „In einer Zeit, in der der Weinbau vor großen Herausforderungen steht, wollen wir bewusst als Team auftreten. Wir wollen kooperieren statt konkurrieren. Denn wir alle stehen für ehrliche Arbeit mit hoher Qualität und Regionalität. Und gemeinsam wollen wir auch in die Zukunft gehen“, sind sich die sechs Winzer einig.

Organisiert wird die Reihe von Gabi Preisinger, die neben ihrem Hauptberuf in der Regionalentwicklung im Römerland Carnuntum immer wieder neue Projekte initiiert. Wer aber ist bei den Neubaugassen-Winzern dabei? Es sind Namen, die man kennt: Beteiligt sind die Weingüter Klaus Nittnaus, Paul Achs, Reinhard Bruckner, Georg Preisinger, Weingut Preisinger und AMSEE. Übers Jahr sind jetzt einmal sechs monatliche Veranstaltungen geplant. Die Neubaugasse wird jeweils am zweiten Samstag im Monat von 14 bis 20 Uhr zum Treffpunkt für Genuss und Begegnung. Gestartet wird schon am 14. März mit den „Red. Rules.“ 

