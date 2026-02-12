Kooperation anstatt Konkurrenz bei Golser Winzern

Organisiert wird die Reihe von Gabi Preisinger, die neben ihrem Hauptberuf in der Regionalentwicklung im Römerland Carnuntum immer wieder neue Projekte initiiert. Wer aber ist bei den Neubaugassen-Winzern dabei? Es sind Namen, die man kennt: Beteiligt sind die Weingüter Klaus Nittnaus, Paul Achs, Reinhard Bruckner, Georg Preisinger, Weingut Preisinger und AMSEE. Übers Jahr sind jetzt einmal sechs monatliche Veranstaltungen geplant. Die Neubaugasse wird jeweils am zweiten Samstag im Monat von 14 bis 20 Uhr zum Treffpunkt für Genuss und Begegnung. Gestartet wird schon am 14. März mit den „Red. Rules.“