Femke Kok triumphiert über 500 m vor Jutta Leerdam

Die niederländische Eisschnellläuferin Femke Kok hat bei den Olympischen Spielen in Italien über 500 m Gold gewonnen und damit im teaminternen Duell mit Jutta Leerdam zurückgeschlagen!
Kok lief in 36,49 Sekunden olympischen Rekord und distanzierte ihre Konkurrentin vor den Augen von Leerdams prominentem Verlobten Jake Paul gleich um mehr als eine halbe Sekunde.
Über die 1.000-m-Distanz hatte Leerdam noch vor Kok triumphiert. Bronze ging erneut an die Japanerin Miho Takagi.
Die Österreicherin Vanessa Herzog hatte wegen massiver Rückenschmerzen auf einen Start über die 500 m verzichtet. Diese hatten sich nach ihrem Antreten über 1.000 m wieder verschlimmert.
