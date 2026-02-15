Karl: „Ich habe plötzlich Schlafstörungen“

Ohne Zweifel zählt Snowboarder Benjamin Karl zu den größten Olympioniken, die Österreich je hervorgebracht hat. Der Niederösterreicher spricht eine Woche nach seiner Titelverteidigung im Parallel-Riesentorlauf über die Nachwirkungen des Erfolgs. Offensichtlich prasselt vieles auf Karl nieder, der gestern auch bei den österreichischen Meisterschaften angetreten ist. Für die restliche Saison will er den Fokus hochhalten.