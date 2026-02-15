Graz bleibt mit 8:3 bei Ferencvaros am KAC dran!

Die Graz 99ers haben sich in der ICE Hockey League mit einem 8:3-Kantersieg bei Ferencvaros Budapest bis auf einen Punkt an Tabellenführer KAC herangepirscht – bei gleich vielen Spielen!
Am Sonntag lenkten die Steirer mit einem 4:0-Blitzstart nach 14 Minuten die Partie früh in ihre Richtung, Marcus Vela glänzte mit insgesamt drei Toren.
Kein Glück hatte hingegen der VSV. Am Tag nach dem wichtigen 4:2-Erfolg in Budapest lagen die Adler bei Fehervar zwar mit 2:1 in Front, mussten dann aber immer einem Rückstand nachlaufen.
Zweimal gelang der Ausgleich zum 3:3 bzw. 4:4, ehe die Ungarn in der 51. Minute den entscheidenden Treffer zum 5:4-Endstand landeten. Nach wie vor liegt der VSV acht Punkte vor Platz elf bzw. bei einer Partie mehr einen Zähler vor Fehervar.
