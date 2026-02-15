Karriereende? Zukunft nach Olympia-Silber offen

Auf der Simonhöhe wurde am Sonntag gesungen, gefeiert und gelacht! Hier war aber nicht Fasching der Grund, sondern die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen von Sabine Payer, die von Familie, Freunden und Wegbegleitern empfangen wurde. Fact ist: Beim Snowboarden macht die 33-Jährige eine bessere Figur als beim Bieranstich. Die sportliche Zukunft lässt „Bine“ offen.
Genau eine Woche nach ihrem Olympia-Coup in Livigno (It) wurde Snowboard-Ass Sabine Payer daheim auf der Simonhöhe von Familie, Freunden und Wegbegleitern gebührend empfangen. Um den Hals: die Silbermedaille, auf die Sabine so lange hingearbeitet hat – und die für sie wie Gold glänzt: „Ich bin an dem Tag über meinen Verhältnissen gefahren. Vielleicht werde ich mich irgendwann über den einen kleinen Fehler im Finale ärgern – aber derzeit bin ich einfach nur mega happy!“
