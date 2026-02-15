Karriereende? Zukunft nach Olympia-Silber offen

Genau eine Woche nach ihrem Olympia-Coup in Livigno (It) wurde Snowboard-Ass Sabine Payer daheim auf der Simonhöhe von Familie, Freunden und Wegbegleitern gebührend empfangen. Um den Hals: die Silbermedaille, auf die Sabine so lange hingearbeitet hat – und die für sie wie Gold glänzt: „Ich bin an dem Tag über meinen Verhältnissen gefahren. Vielleicht werde ich mich irgendwann über den einen kleinen Fehler im Finale ärgern – aber derzeit bin ich einfach nur mega happy!“