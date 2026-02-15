Vorteilswelt
Gletschertourismus

Reisen ins „Ewige Eis“ boomen: Warnung vor Folgen

Klima
15.02.2026 18:37
Tibet beheimatet als „dritter Pol“ der Erde die größte Gletscherkonzentration außerhalb der ...
Tibet beheimatet als „dritter Pol“ der Erde die größte Gletscherkonzentration außerhalb der Polarregionen. (Symbolbild)(Bild: stock.adobe.com/Li Zhongfei)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mehr als 14 Millionen Menschen besuchen jährlich Gletscher. Forschende warnen nun aber: Reisen ins „Ewige Eis“ schaden den sensiblen Ökosystemen und bringen der lokalen Bevölkerung wenig.

Meterdicke und kilometerlange Eisfelder, die wie erstarrt in der Natur liegen: Der Faszination von Gletschern kann sich kaum jemand entziehen. Immer mehr Menschen schauen sich das gerne selbst aus der Nähe an. Der Gletschertourismus boomt.

Das belastet aber das sensible Ökosystem, schreiben Forschende der Universitäten Lausanne in der Schweiz und Rice in Houston (US-Bundesstaat Texas) in der Fachzeitschrift „Nature Climate Change“.

Mehr als 14 Millionen Besucherinnen und Besucher seien im Jahr auf Gletschertouren, schreiben sie. „In der Nähe dieser riesigen Eismassen zu sein, ist ein beeindruckendes Erlebnis, denn sie sind einzigartige Naturwunder, die sich bewegen, knarren, flüstern und zum Nachdenken anregen“, schreibt die Anthropologin Cymene Howe von der Rice University.

Wenn die Gletscher schmelzen ...

hat das verheerende Folgen für die Natur.

Dazu zählen:

  • instabile Felsflanken
  • Felsstürze und Murgänge
  • Mangel an Sommerwasser
  • Probleme für Landwirtschaft und Energie
  • ökologische Kipppunkte in Alpenseen und Tälern

Eine schwindende Welt sehen, solange es noch geht
Der Geograf Emmanuel Salim aus Lausanne spricht von einem Paradox: Touristen wollten eine schwindende Welt sehen, solange es noch geht, beschleunigten aber mit ihren umweltbelastenden Reisen den Niedergang der Welt, die sie bewundern wollten. So würden mitunter Helikopterflüge gebucht, die CO2-Emissionen verursachten. Oder es würden eigens für Wanderungen Wege in Gletschergebieten angelegt.

Zitat Icon

In der Nähe dieser riesigen Eismassen zu sein, ist ein beeindruckendes Erlebnis, denn sie sind einzigartige Naturwunder.

Die Anthropologin Cymene Howe von der Rice University

Besucher lernen wenig über Sorgen der Bevölkerung
Die lokale Bevölkerung etwa in Alaska oder Grönland habe oft wenig von den Besuchern. Die Einnahmen blieben vor allem bei den Tourveranstaltern. Besucher lernten zudem oft wenig über die Sorgen der lokalen Bevölkerung. „Viele Touristen werden einfach zum nächsten beliebten Reiseziel weiterziehen, sobald die Gletscher verschwunden sind“, so Salim.

Was der Tourismus für die Ökosysteme bedeute, müsse besser analysiert werden, fordert er. Außerdem müsse die lokale Bevölkerung an den Einnahmen aus dem Gletschertourismus teilhaben. Ferner müssten Anstrengungen unternommen werden, um das Bewusstsein der Besucher für Umweltfragen zu schärfen.

