So feiern unsere Eishockeycracks Weihnachten

Philipp Lindner ist in Innsbruck bei seiner Stephanie geblieben. Auch er ist ja kürzlich Papa geworden. „Die ersten Weihnachten zu dritt, wir freuen uns total darauf.“ Elias Wallenta fuhr nach dem Innsbruck-Match nicht heim nach Dornbirn, sondern mit nach Villach. Er ist seit kurzem wieder Single, deshalb kommen die Eltern und Geschwister zu ihm.