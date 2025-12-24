Vorteilswelt
Kabinenparty beim VSV

So feiern unsere Eishockeycracks Weihnachten

Kärnten
24.12.2025 06:59
Die KAC-Weihnachtsmänner Josh Teves, David Waschnig, Thimo Nickl und Simeon Schwinger (von ...
Die KAC-Weihnachtsmänner Josh Teves, David Waschnig, Thimo Nickl und Simeon Schwinger (von links)!

Frohe Weihnachten! Auch die Eishockey-Cracks von KAC und VSV genießen jetzt die freien Tage und freuen sich auf die Bescherung. Klagenfurt-Ass Mursak feiert gleich zweimal, Aufsteiger Waschnig holt sogar das Friedenslicht ab. Villach-Star John Hughes zelebriert europäisch und amerikanisch. An der Drau fand am 23. Dezember sogar eine Kabinenparty statt. Am Samstag steigt dann das Derby.

0 Kommentare

Ho-ho-ho, Vesel Bozic! Das bedeutet Frohe Weihnachten auf Slowenisch. Beim KAC gibt’s mit Jan Mursak und Luka Gomboc zwei Asse aus Slowenien. Mursak verbringt die Festtage mit Gattin Victoria im Haus in Klagenfurt. Papa Bogomir kommt für zwei Tage vorbei.

Da Victoria aus Übersee stammt, wird europäisch und amerikanisch gefeiert. Mit Christbaum und Dinner am Heiligen Abend. „Traditionell essen wir Schweinsbraten mit Kartoffeln“, erklärt Jan. Die Geschenke gibt’s am Christtag. „Wir haben bis 25. Dezember frei, da können wir diesmal richtig abschalten.“

Gomboc düst am Heiligen Abend zu den Eltern nach Bled. „Wir essen heuer einmal nichts Slowenisches. Sondern Beef Tartare, danach Tiramisu.“ Donnerstag wird noch gemeinsam gefrühstückt. Jesper Jensen Aabo und Mathias From flogen heim nach Dänemark. Für John Teves und seine Dori sind es die ersten Weihnachten mit Tochter Winslow, die im September zur Welt kam. „Am 24. Dezember sind wir bei Nachbarn zum Dinner eingeladen.“

Waschnig düst nach Wien
Aufsteiger David Waschnig war mit seiner Maturaklasse vom SSLK-BORG Montag und Dienstag auf einem Ausflug in Wien. Den 24. Dezember verbringt er im Familienkreis. Am Vormittag fährt er mit seinem Papa zur Feuerwehr in Köttmannsdorf. „Dort holen wir immer das Friedenslicht ab.“ Am Abend kommen die Großeltern vorbei. „Vor der Bescherung gibt’s heuer Raclette und als Nachspeise Schokofondue.“

Der Vorarlberger Simeon Schwinger bleibt bei Freundin Mirja am Wörthersee. „Donnerstag kommen dann meine Eltern, die sich auch das Derby und das Match gegen Wien anschauen.“

John Hughes mit Gattin Michaela und den Kids am Weihnachtsmarkt in Villach.
John Hughes mit Gattin Michaela und den Kids am Weihnachtsmarkt in Villach.(Bild: Josef Kuess)

Beim VSV (auch da startet am 25. Dezember nachmittags wieder das Training) hatten die Legionäre am Dienstag in der Kabine etwas vorgefeiert. Es gab Truthahn mit Kartoffeln und Karotten.

Hughes in St. Veit
John Hughes kam direkt aus Salzburg, wo er mit Frau Michaela und den drei Kids bei den Schwiegereltern war. Heiligabend feiert man bei der Schwester von Michaela in St. Veit.

„Die Kids können spielen, dann wird gejausnet, danach erfolgt die Bescherung“, erklärt John. „Am Christtag kommt wie in Amerika daheim noch Santa Claus mit kleinen Geschenken.“

Rauchenwald schaut Filme
Alex Rauchenwald fährt mit Freundin Nadine zu seinen Eltern nach Bad Kleinkirchheim. „Normal gehen wir immer viel spazieren. Da ich verletzt bin, werden wir heuer viele Filme ansehen. Ich bin ja in der Reha“, erklärt Alex.

Alex Rauchenwald und seine Nadine mit Hund Lotta.
Alex Rauchenwald und seine Nadine mit Hund Lotta.(Bild: Josef Kuess)

Philipp Lindner ist in Innsbruck bei seiner Stephanie geblieben. Auch er ist ja kürzlich Papa geworden. „Die ersten Weihnachten zu dritt, wir freuen uns total darauf.“ Elias Wallenta fuhr nach dem Innsbruck-Match nicht heim nach Dornbirn, sondern mit nach Villach. Er ist seit kurzem wieder Single, deshalb kommen die Eltern und Geschwister zu ihm.

Nicht überraschend hatten alle Cracks denselben Weihnachtswunsch – einen Sieg im Bruderduell am Samstag.

