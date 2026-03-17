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Gegen Guatemala

Argentinien schob nach Finalissima-Absage Test ein

Fußball International
17.03.2026 19:17
Statt gegen Spanien in der Finalissima geht es für Lionel Messis Argentinier in einem Test gegen ...
Statt gegen Spanien in der Finalissima geht es für Lionel Messis Argentinier in einem Test gegen Guatemala …(Bild: AFP/LUIS ROBAYO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs WM-Gegner Argentinien bestreitet am 31. März ein Fußball-Testspiel vor Heimpublikum gegen Guatemala!

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Das kündigte der Fußball-Verband des südamerikanischen Landes am Dienstag an, der Ort ist noch offen.

Eigentlich hätte der Südamerika-Champion am 27. März in Katar in der „Finalissima“ auf Europameister Spanien treffen sollen.

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Die Partie wurde aufgrund der Nahost-Eskalation aber ersatzlos gestrichen.

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