Eine Stadt rüstet sich gegen die Jugendbanden

Im Kampf gegen die Jugendkriminalität verstärkt die Stadt Tulln den Einsatz eigener Sicherheitskräfte – und fordert auch mehr Polizisten. Trotz Einigkeit: Ganz ohne Polit-Debatten geht es aber nicht.
Einen wichtigen Schritt gegen gewaltbereite Jugendliche hat die Stadt Tulln unternommen. Sie stockt das Budget für den Sicherheitsdienst um 30.000 Euro auf. 750 zusätzliche Einsatzstunden werden dadurch ermöglicht. Dem einstimmig angenommenen Antrag der FPÖ waren immer größere Probleme mit Jugendbanden vorausgegangen, die vor allem rund um die Rosenarcade und den Schubertpark für Angst und Schrecken bei der Bevölkerung sorgen.
Entschlossenes Handeln
Bereits zuvor hatte ÖVP-Bürgermeister Peter Eisenschenk die Einsatzzeiten der „City Patrol“, eine Zusammenarbeit der Stadt mit einem privaten Sicherheitsdienst, erhöht. „So energisch wir uns dafür einsetzen, eine Stadt des Miteinanders zu sein, so entschlossen handeln wir, wenn es um Schutz und Sicherheit von Menschen geht“, hat dieser erst in der Vorwoche betont.
Sicherheit ist kein parteipolitisches Thema. Jeder, dessen Partei Ämter bekleidet, sollte dazu beitragen.
Bürgermeister Peter Eisenschenk
Zusätzlich hatte die FPÖ den Bürgermeister aufgefordert, bei dessen Parteikollegen Gerhard Karner um eine Aufstockung der seit Jahren bei 31 stagnierenden Polizei-Planstellen zu fordern. Dieser Antrag wurde abgeändert: FPÖ-Stadtrat Andreas Bors soll die Gespräche selbst führen. Dieser hat zwar kein Problem damit, spricht aber von „Verantwortung abschieben“. Eisenschenk verweist hingegen auf die Aufgabe von Bors als Sicherheitssprecher der Landes-FPÖ.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.