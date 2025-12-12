Eine Stadt rüstet sich gegen die Jugendbanden

Zusätzlich hatte die FPÖ den Bürgermeister aufgefordert, bei dessen Parteikollegen Gerhard Karner um eine Aufstockung der seit Jahren bei 31 stagnierenden Polizei-Planstellen zu fordern. Dieser Antrag wurde abgeändert: FPÖ-Stadtrat Andreas Bors soll die Gespräche selbst führen. Dieser hat zwar kein Problem damit, spricht aber von „Verantwortung abschieben“. Eisenschenk verweist hingegen auf die Aufgabe von Bors als Sicherheitssprecher der Landes-FPÖ.