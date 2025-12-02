Autoknacker wählte ausgerechnet Pkw von Polizist

Viel schlechter hätte die Wahl dieses Kriminellen wohl nicht ausfallen können: Denn der Mann versuchte in Amstetten in Niederösterreich ausgerechnet den Pkw eines Polizisten aufzubrechen. Als der Täter bemerkte, mit wem er es zu tun hat, griff er zum Pfefferspray.
Es war die private Überwachungskamera des Mostviertlers, die eine unerwartete Bewegungsmeldung übermittelte. Der Mann warf einen kurzen Blick auf sein Handy und sah, dass sich an seinem im Carport abgestellten Pkw ein Fremder zu schaffen machte.
Konnte sportlichen Beamten nicht abschütteln
Der Beamte stellte sich mit den Worten „Halt, Polizei!“ sofort in den Dienst und dürfte dadurch eine Schockreaktion bei dem ertappten Autoknacker ausgelöst haben. Denn als dieser bei seiner Flucht bemerkte, dass er den sportlichen Polizisten nicht abschütteln kann, griff er zum Pfefferspray und sprühte seinem Verfolger damit ins Gesicht.
Während das Opfer leichte Verletzungen im Gesicht erlitt, konnte der Kriminelle unerkannt entkommen. Eine Sofortfahndung der Kollegen verlief vorerst negativ. Weitere Ermittlungen sind derzeit noch im Gange.
