Autoknacker wählte ausgerechnet Pkw von Polizist

Konnte sportlichen Beamten nicht abschütteln

Der Beamte stellte sich mit den Worten „Halt, Polizei!“ sofort in den Dienst und dürfte dadurch eine Schockreaktion bei dem ertappten Autoknacker ausgelöst haben. Denn als dieser bei seiner Flucht bemerkte, dass er den sportlichen Polizisten nicht abschütteln kann, griff er zum Pfefferspray und sprühte seinem Verfolger damit ins Gesicht.