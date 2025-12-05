Vorteilswelt
Wilde Verfolgungsjagd

16-Jähriger raste in Mamas Pkw der Polizei davon

Niederösterreich
05.12.2025 12:00
Die Feuerwehr kümmerte sich um das Auto, die Polizei um die unverletzten Insassen.
Die Feuerwehr kümmerte sich um das Auto, die Polizei um die unverletzten Insassen.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Sommerein)

Ohne Führerschein und mit dem Auto der Mutter wollte ein Bursche der Polizei davonrasen. Über rund 20 Kilometer erstreckte sich die wilde Verfolgungsjagd, die schlussendlich in einem Graben endete.

0 Kommentare

Es hätte wohl ein bisschen Angeberei vor Freunden sein sollen, die beinahe aber in einer großen Tragödie geendet hätte. Ein 16-Jähriger – freilich noch ohne Lenkberechtigung – hatte sich den Pkw seiner Mutter „ausgeborgt“ und war damit zusammen mit zwei 17-jährigen Freunden losgefahren. Auf einem Güterweg in Enzersdorf im niederösterreichischen Bezirk Bruck an der Leitha hatten sie einen Zwischenstopp eingelegt.

160 statt 70 km/h
Doch genau dort fiel das Auto der Polizei auf. Die Jugendlichen gerieten in Panik. Anstatt sich zu stellen, gab der 16-Jährige Vollgas. Mit über 100 km/h ging es durch Ortschaften, mit 160 km/h wurde er in einer Tempo-70-Zone gemessen. Gleich mehrere andere Verkehrsteilnehmer hatte der Möchtegern-Verstappen gefährdet. Mehr noch: Selbst als ihn die Polizei schließlich überholen konnte, wollte er nicht klein beigeben. Er drängelte sich sogar selbst wieder am Streifenwagen vorbei.

Unverletzt, Anzeigenhagel!
Über knapp 20 Kilometer erstreckte sich die wilde Verfolgungsjagd, ehe der Bursche bei Sommerein die Kontrolle über das Auto verlor und in den Straßengraben rutschte. Das Trio blieb unverletzt. Nun hagelt es Anzeigen.

Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
