16-Jähriger raste in Mamas Pkw der Polizei davon

160 statt 70 km/h

Doch genau dort fiel das Auto der Polizei auf. Die Jugendlichen gerieten in Panik. Anstatt sich zu stellen, gab der 16-Jährige Vollgas. Mit über 100 km/h ging es durch Ortschaften, mit 160 km/h wurde er in einer Tempo-70-Zone gemessen. Gleich mehrere andere Verkehrsteilnehmer hatte der Möchtegern-Verstappen gefährdet. Mehr noch: Selbst als ihn die Polizei schließlich überholen konnte, wollte er nicht klein beigeben. Er drängelte sich sogar selbst wieder am Streifenwagen vorbei.