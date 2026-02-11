Geschworene stoßen an ihre Grenzen: Muss das sein?

Der Prozess rund um jene Eltern, die ihren eigenen Sohn Elias (3) zu Tode gefoltert haben und dafür verurteilt wurden – noch nicht rechtskräftig –, ließ kaum jemanden kalt. Auch die Geschworenen hatten zu kämpfen – vor allem bei der Sichtung des Foto- und Videomaterials. Ein Kommentar von Jasmin Steiner, Chefin vom Dienst bei der „Tiroler Krone“.
„So etwas Grausames haben wir in diesem Sprengel noch nie verhandelt – auch österreichweit nicht“, betonte am Montag Staatsanwältin Verena Pezzei. Alle anderen Akteure stimmten ihr zu. Fünf endlose Monate wurde Elias (3) von seinen Eltern auf brutalste Art und Weise gefoltert, bis er verhungerte und verdurstete. Zuletzt wog er bei einer Körpergröße von 94 cm nur mehr rund 7 (!) Kilogramm.
Die Eltern haben die unzähligen Gräueltaten auf unterschiedlichste Art und Weise dokumentiert. Material, das von den Ermittlern und Verteidigern gesichtet werden musste. Hinter vorgehaltener Hand heißt es, dass ihnen das alles ordentlich zugesetzt, sie sogar bis in den Alltag verfolgt hat – das kann man ihnen wahrlich nicht verdenken.
Dennoch gehören diese Sichtungen zu ihrem Berufsbild – im Gegensatz zu den Geschworenen. Sie werden als Laienrichter herangezogen. Jeden kann es treffen – ob er will oder nicht. Und sie sind am Ende auf sich alleine gestellt, müssen über Schuld oder Unschuld entscheiden – und sich notgedrungen auch alle Beweise ansehen.
Im Fall Elias gerieten die Geschworenen an ihre Grenzen. Als ihnen Fotos und Videos gezeigt wurden, schossen den meisten Tränen über die Wangen – immer und immer wieder. Das Angebot, noch weiteres Material ansehen zu können, lehnten sie ab. Und nach dem Prozess erhielten sie psychologische Hilfe.
Muss das wirklich sein? Oder sollte man die Geschworenengerichtsbarkeit nicht doch endlich einmal ernsthaft überdenken?
