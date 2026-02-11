Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Geschworene stoßen an ihre Grenzen: Muss das sein?

Tirol
11.02.2026 08:00
Der Schwurgerichtssaal des Innsbrucker Landesgerichtes.
Der Schwurgerichtssaal des Innsbrucker Landesgerichtes.(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Jasmin Steiner
Von Jasmin Steiner

Der Prozess rund um jene Eltern, die ihren eigenen Sohn Elias (3) zu Tode gefoltert haben und dafür verurteilt wurden – noch nicht rechtskräftig –, ließ kaum jemanden kalt. Auch die Geschworenen hatten zu kämpfen – vor allem bei der Sichtung des Foto- und Videomaterials. Ein Kommentar von Jasmin Steiner, Chefin vom Dienst bei der „Tiroler Krone“. 

0 Kommentare

„So etwas Grausames haben wir in diesem Sprengel noch nie verhandelt – auch österreichweit nicht“, betonte am Montag Staatsanwältin Verena Pezzei. Alle anderen Akteure stimmten ihr zu. Fünf endlose Monate wurde Elias (3) von seinen Eltern auf brutalste Art und Weise gefoltert, bis er verhungerte und verdurstete. Zuletzt wog er bei einer Körpergröße von 94 cm nur mehr rund 7 (!) Kilogramm.

Die Eltern haben die unzähligen Gräueltaten auf unterschiedlichste Art und Weise dokumentiert. Material, das von den Ermittlern und Verteidigern gesichtet werden musste. Hinter vorgehaltener Hand heißt es, dass ihnen das alles ordentlich zugesetzt, sie sogar bis in den Alltag verfolgt hat – das kann man ihnen wahrlich nicht verdenken.

(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)

Dennoch gehören diese Sichtungen zu ihrem Berufsbild – im Gegensatz zu den Geschworenen. Sie werden als Laienrichter herangezogen. Jeden kann es treffen – ob er will oder nicht. Und sie sind am Ende auf sich alleine gestellt, müssen über Schuld oder Unschuld entscheiden – und sich notgedrungen auch alle Beweise ansehen.

Lesen Sie auch:
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Geschworene mit Tränen
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
09.02.2026
Krone Plus Logo
Prozess um Foltertod
„Die Inhalte gehen nicht spurlos an einem vorüber“
10.02.2026

Im Fall Elias gerieten die Geschworenen an ihre Grenzen. Als ihnen Fotos und Videos gezeigt wurden, schossen den meisten Tränen über die Wangen – immer und immer wieder. Das Angebot, noch weiteres Material ansehen zu können, lehnten sie ab. Und nach dem Prozess erhielten sie psychologische Hilfe.

Muss das wirklich sein? Oder sollte man die Geschworenengerichtsbarkeit nicht doch endlich einmal ernsthaft überdenken?

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Auch ein schwerer Unfall, bei dem mehrere Mönche verletzt wurden, konnte den „Friedensmarsch“ ...
Durch neun US-Staaten
Buddhistische Mönche marschierten für den Frieden
Die Angeklagten beim grausamsten Prozess, an den sich die Anwesenden erinnern konnten.
Krone Plus Logo
„Wussten, was sie tun“
So ticken sie: Das Psychogramm der Folter-Eltern
Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
283.928 mal gelesen
Lindsey Vonn
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
209.777 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
192.850 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
965 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
962 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Innenpolitik
So könnte Kern den SPÖ-Vorstand aushebeln
731 mal kommentiert
Schon bald könnte es in der SPÖ heißen: Christian Kern gegen Andreas Babler.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf