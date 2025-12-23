Schmächtige Bäumchen | Froh und still

Froh und still. Den meisten geht es heute besser als unseren Eltern und Großeltern in den Fünfzigern und auch noch in den Sechzigern. Aber Weihnachten, das erzählen alle, die es erlebt haben, war auch damals schön, für manche sogar noch schöner. Weniger Glitzer, weniger Tand, vor allem auch weniger Hektik: Vielleicht halten wir heute und in den kommenden Tagen wirklich ein wenig inne und besinnen uns der Tradition und der Wurzeln des Weihnachtsfestes. In der „Krone“-Ausgabe für den Heiligen Abend widmen wir uns wieder auf vielen Seiten dem Fest des Jahres. Das ist uns ein großes Bedürfnis. In diesem Sinne wünschen wir unseren Lesern frohe, stille, besinnliche Weihnachten!