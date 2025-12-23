Schmächtige Bäumchen | Froh und still

Schmächtige Bäumchen. Jaja, das waren Zeiten, als sich Familien am Land den Christbaum aus dem eigenen Wäldchen holten – und dabei keinesfalls das schönste Bäumchen wählten, sondern eher das schmächtigste. Ein paar solcher Christbäume sieht man heute in der Weihnachts-„Krone“. Solche krummen, dünnen mit nur wenigen Kugeln und ein paar Zuckerln geschmückte Bäumchen wird man heute Abend in österreichischen Wohnzimmern kaum finden. Und selten darunter nur ein einziges Spielzeug für die Kinder und vielleicht noch eine Kleinigkeit für Eltern und Großeltern wie damals.
Froh und still. Den meisten geht es heute besser als unseren Eltern und Großeltern in den Fünfzigern und auch noch in den Sechzigern. Aber Weihnachten, das erzählen alle, die es erlebt haben, war auch damals schön, für manche sogar noch schöner. Weniger Glitzer, weniger Tand, vor allem auch weniger Hektik: Vielleicht halten wir heute und in den kommenden Tagen wirklich ein wenig inne und besinnen uns der Tradition und der Wurzeln des Weihnachtsfestes. In der „Krone“-Ausgabe für den Heiligen Abend widmen wir uns wieder auf vielen Seiten dem Fest des Jahres. Das ist uns ein großes Bedürfnis. In diesem Sinne wünschen wir unseren Lesern frohe, stille, besinnliche Weihnachten!
Kommen Sie gut durch den Heiligen Abend!
