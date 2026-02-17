„Als würde man einem Emotionen einfach wegreißen“

„Überhaupt keine Interaktion“

Bereits am Montag hatte Deutschlands Slalom-Ass Linus Straßer scharfe Kritik an den Veranstaltern der Spiele geübt. „Meine komplette Familie ist da – mit Freunden und so weiter. Die stehen irgendwo mittendrin. Schau mal hinter dich, die Tribüne. Die Leute hocken da in fünf Meter Höhe. Du hast überhaupt keine Interaktion, nichts mit irgendwelchen Zuschauern. Wenn das der Genuss von Leistungssport sein soll, dann bin ich froh, dass das mein letztes Mal war“, hatte der 33-Jährige beim ZDF geschimpft.