Lamparter verärgert:

„Als würde man einem Emotionen einfach wegreißen“

Olympia
17.02.2026 17:40
Johannes Lamparter durfte seine Liebsten nicht direkt in den Arm nehmen.
Johannes Lamparter durfte seine Liebsten nicht direkt in den Arm nehmen.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Dass er seine zweite Silbermedaille bei den Olympischen Spielen nicht direkt mit seiner Familie und seinen Freunden feiern durfte, ging Kombinierer Johannes Lamparter am Dienstag gewaltig gegen den Strich. „Das ist wie, wenn man einem die ganzen Emotionen einfach wegreißt“, übte der Tiroler Kritik am Veranstalter.

„Das tut wirklich weh. Man darf nicht einmal hingehen und Danke sagen. Es sind so viele Leute, die sich die Reise für mich antun, und dann gewinne ich eine Medaille und ich darf sie nicht in den Arm nehmen. Es ist sehr, sehr schade, wenn einem das genommen wird“, meinte Lamparter, der sich erneut nur dem Norweger Jens Luraas Oftebro geschlagen geben musste.

Lamparter erkämpfte sich am Dienstag seine zweite Silbermedaille. Dennoch bleibt ein fahler ...
Lamparter erkämpfte sich am Dienstag seine zweite Silbermedaille. Dennoch bleibt ein fahler Beigeschmack.(Bild: GEPA)

Die FIS-Zuständigen in Tesero hätten ihn nicht zur Tribüne durchgelassen, so der 24-Jährige. „Ich verstehe es nicht. Es wird alles unnötig kompliziert gemacht, mit 15.000 Akkreditierungen. Es ist sinnlos.“ Auch für den zweifachen Olympiasieger Oftebro blieb der Aufgang zur Tribüne zu.

„Überhaupt keine Interaktion“
Bereits am Montag hatte Deutschlands Slalom-Ass Linus Straßer scharfe Kritik an den Veranstaltern der Spiele geübt. „Meine komplette Familie ist da – mit Freunden und so weiter. Die stehen irgendwo mittendrin. Schau mal hinter dich, die Tribüne. Die Leute hocken da in fünf Meter Höhe. Du hast überhaupt keine Interaktion, nichts mit irgendwelchen Zuschauern. Wenn das der Genuss von Leistungssport sein soll, dann bin ich froh, dass das mein letztes Mal war“, hatte der 33-Jährige beim ZDF geschimpft.

