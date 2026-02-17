Schildkröten-Weibchen stürzen sich von Klippe

Auf 19 Männchen kommt auf Golem Grad nur ein einziges Weibchen. Dieses Ungleichgewicht bei den Griechischen Landschildkröten hat weitreichende Folgen für die Weibchen. Denn für die Fortpflanzung werden sie von den Männchen regelrecht gejagt. Mehrere Männchen laufen so lange einem einzigen Weibchen nach, bis dieses vor Erschöpfung liegen bleibt. „Sie wird buchstäblich von Männchen begraben“, beschreibt Forscher Dragan Arsovski die Situation.