Schildkröten-Weibchen stürzen sich von Klippe

Auf der Insel Golem Grad in Nordmazedonien wimmelt es nur so von Schildkröten, allerdings sind es auffallend mehr Männchen als Weibchen. Forscher haben jetzt herausgefunden, dass die Weibchen Selbstmord begehen – wegen der sexuellen Aggressivität der Männchen.
Auf 19 Männchen kommt auf Golem Grad nur ein einziges Weibchen. Dieses Ungleichgewicht bei den Griechischen Landschildkröten hat weitreichende Folgen für die Weibchen. Denn für die Fortpflanzung werden sie von den Männchen regelrecht gejagt. Mehrere Männchen laufen so lange einem einzigen Weibchen nach, bis dieses vor Erschöpfung liegen bleibt. „Sie wird buchstäblich von Männchen begraben“, beschreibt Forscher Dragan Arsovski die Situation.
Männchen stechen mit Schwanzspitze zu
Drei von vier Weibchen auf der Insel haben Verletzungen im Genitalbereich. Die Schildkröten „stoßen, beißen (manchmal bis es blutet), besteigen“ die Weibchen. Und wenn sie flüchten, stechen die Männchen mit ihrer scharfen Schwanzspitze zu, schreiben die Forscher in ihrer Studie, die in der Zeitschrift „Ecology Letters“ veröffentlicht wurde.
Die Insel Golem Grad liegt im nordmazedonischen Teil des Prespasees:
Stürzen sich von Klippe
Das Verhalten der männlichen Schildkröten hat Auswirkungen auf die Weibchen. Sie sind untergewichtig, leben kürzer und viele stürzen sich von den Klippen der Insel – vermutlich freiwillig, wie ein Experiment der Forschenden zeigt. Schildkröten, die am Festland lebten, gingen nie freiwillig über einen simulierten Abgrund. Viele der Insel-Weibchen wählten hingegen die „Klippe“.
Sterben in einigen Jahren aus
Die Forschenden gehen davon aus, dass das letzte Schildkröten-Weibchen auf Golem Grad im Jahr 2083 sterben wird. Denn nicht nur gibt es viel weniger Weibchen, sie legen auch seltener Eier als ihre Artgenossinnen am Festland.
Wie es dazu gekommen ist, dass viel mehr Männchen als Weibchen auf der Insel leben, wissen die Wissenschaftler nicht. Eine Möglichkeit ist, dass Menschen die Tiere auf der Insel ausgesetzt haben und es schon damals mehr Männchen waren.
