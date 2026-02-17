Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wegen Aggro-Männchen

Schildkröten-Weibchen stürzen sich von Klippe

Wissen
17.02.2026 17:26
Auf Golem Grad lebt die Griechische Landschildkröte. (Symbolbild)
Auf Golem Grad lebt die Griechische Landschildkröte. (Symbolbild)(Bild: Mathias Pabst - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Auf der Insel Golem Grad in Nordmazedonien wimmelt es nur so von Schildkröten, allerdings sind es auffallend mehr Männchen als Weibchen. Forscher haben jetzt herausgefunden, dass die Weibchen Selbstmord begehen – wegen der sexuellen Aggressivität der Männchen.

0 Kommentare

Auf 19 Männchen kommt auf Golem Grad nur ein einziges Weibchen. Dieses Ungleichgewicht bei den Griechischen Landschildkröten hat weitreichende Folgen für die Weibchen. Denn für die Fortpflanzung werden sie von den Männchen regelrecht gejagt. Mehrere Männchen laufen so lange einem einzigen Weibchen nach, bis dieses vor Erschöpfung liegen bleibt. „Sie wird buchstäblich von Männchen begraben“, beschreibt Forscher Dragan Arsovski die Situation.

Männchen stechen mit Schwanzspitze zu
Drei von vier Weibchen auf der Insel haben Verletzungen im Genitalbereich. Die Schildkröten „stoßen, beißen (manchmal bis es blutet), besteigen“ die Weibchen. Und wenn sie flüchten, stechen die Männchen mit ihrer scharfen Schwanzspitze zu, schreiben die Forscher in ihrer Studie, die in der Zeitschrift „Ecology Letters“ veröffentlicht wurde. 

Die Insel Golem Grad liegt im nordmazedonischen Teil des Prespasees:

Stürzen sich von Klippe
Das Verhalten der männlichen Schildkröten hat Auswirkungen auf die Weibchen. Sie sind untergewichtig, leben kürzer und viele stürzen sich von den Klippen der Insel – vermutlich freiwillig, wie ein Experiment der Forschenden zeigt. Schildkröten, die am Festland lebten, gingen nie freiwillig über einen simulierten Abgrund. Viele der Insel-Weibchen wählten hingegen die „Klippe“.

Lesen Sie auch:
Dass Schimpansen gleichgeschlechtlichen Sex haben, ist schon länger bekannt.
Bei Schimpansen & Co.:
Diesen Nutzen hat gleichgeschlechtlicher Sex
13.01.2026
Strenge Partnerwahl
Paradiesvögel verlangen für Sex „höchstes Tempo“
30.09.2025

Sterben in einigen Jahren aus
Die Forschenden gehen davon aus, dass das letzte Schildkröten-Weibchen auf Golem Grad im Jahr 2083 sterben wird. Denn nicht nur gibt es viel weniger Weibchen, sie legen auch seltener Eier als ihre Artgenossinnen am Festland.

Wie es dazu gekommen ist, dass viel mehr Männchen als Weibchen auf der Insel leben, wissen die Wissenschaftler nicht. Eine Möglichkeit ist, dass Menschen die Tiere auf der Insel ausgesetzt haben und es schon damals mehr Männchen waren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wissen
17.02.2026 17:26
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
168.316 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
168.155 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
133.727 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1431 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1165 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1130 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Mehr Wissen
Gefährliche Gerinnsel
Forscher lösen tödliches Rätsel nach COVID-Impfung
Wegen Aggro-Männchen
Schildkröten-Weibchen stürzen sich von Klippe
Krone Plus Logo
Beunruhigender Trend
Zahl der Brustkrebspatienten ist wieder im Steigen
Ungewöhnlich einmalig
Urzeit-Hai aus Bayern sorgt für Rätselraten
Krone Plus Logo
Mit der Puppe im Bett
Mann nach Maß: Warum Frauen „Real Dolls“ kaufen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf