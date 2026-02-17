Vorteilswelt
Gegner aus Skizirkus

Auf Sepp Straka wartet in Kitzbühel die Streif

Sport-Mix
17.02.2026 17:02
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Golfprofi Sepp Straka ist einer der erfolgreichsten Sommersportler Österreichs. Bald wird er auch auf der Streif in Kitzbühel im Starthaus zu sehen sein. Seine Gegner werden aus dem Skizirkus kommen.

Die österreichische Golf-Szene applaudiert Sepp Straka nach seinem starken zweiten Platz in Pebble Beach. Und in Kitzbühel reiben sie sich die Hände. Ali Al-Khaffaf, Geschäftsführer der Austrian Alpine Open (28. bis 31. Mai im GC Kitzbühel-Schwarzsee-Reith), erzählt: „Wir haben mit seinem Management schon alles fixiert. Sepp kommt mit seinen Eltern nach Kitzbühel. Er ist natürlich ein wahnsinniges Zugpferd. Der Kartenvorverkauf läuft hervorragend.“

Gemma Straka schauen
Das Motto lautet: Gemma Straka schauen. Veranstalter Edwin Weindorfer („wir werden natürlich schauen, dass sich Sepp sehr wohl fühlen wird“) und sein Team haben sich für das Rahmenprogramm vor dem Turnier schon einen besonderen Termin für Österreichs Golfstar überlegt – einen Abschlag vom Starthaus der Streif. Die Flightpartner von Österreichs Golfstar, der als Kind für Hermann Maier schwärmte, für diese besondere Spielbahn inklusive Grün mit Fahne werden aus dem Skizirkus kommen.

Blick auf die Mausefalle
Guido Hinterseer, früherer Weltcup-Fahrer und 1982 Junioren-Weltmeister in der Kombination, ist übrigens Manager des GC Kitzbühel-Schwarzsee-Reith. Der Vater von Fußballprofi und Ex-Teamspieler Lukas Hinterseer erzählt: „Vom Abschlag der siebenten Spielbahn des Turniers siehst du von der Streif den Startschuss, die Mausefalle und den Steilhang. Das ist schon speziell.“

„Ich bewundere seine Ruhe“
Der Platz liegt 800 Meter über dem Meeresspiegel. Hinterseer: „Dadurch fliegen die Bälle weiter, aber das wird für die Profis kein Problem sein.“ Zu Straka sagt der leidenschaftliche Golfer Hinterseer, der vor 40 Jahren in einem Ski-Trainingslager in Neuseeland an einem freien Tag das erste Mal einen Golfschläger in der Hand hatte: „Ich bewundere seine Ruhe und seine Genauigkeit im Spiel.“

17.02.2026 17:02
