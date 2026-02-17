Forscher lösen tödliches Rätsel nach COVID-Impfung

Sehr seltene Nebenwirkung

TTS trat extrem selten auf. In den USA entwickelte etwa eine von 200.000 geimpften Personen das Syndrom nach einer Impfung mit dem COVID-19-Vakzin von Johnson & Johnson. In Großbritannien waren es rund drei von 100.000 Menschen nach einer Impfung mit dem Vakzin von AstraZeneca. Beide Impfstoffe gehörten zu den sogenannten Vektor-Impfstoffen.