Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gefährliche Gerinnsel

Forscher lösen tödliches Rätsel nach COVID-Impfung

Wissen
17.02.2026 17:40
Seltene, aber tödliche Nebenwirkung: Lange wurde über tragische Folgewirkungen mancher ...
Seltene, aber tödliche Nebenwirkung: Lange wurde über tragische Folgewirkungen mancher Corona-Impfungen gerätselt, jetzt gibt es endlich eine Erklärung dafür.(Bild: AFP/KENA BETANCUR)
Porträt von Stephan Brodicky
Von Stephan Brodicky

Sie verunsicherten viele Menschen in der Corona-Pandemie: Berichte über seltene, aber teils tödliche Blutgerinnsel nach bestimmten Impfungen. Nun hat ein internationales Forschungsteam aufgeklärt, wie es zu diesen Fällen kommen konnte – und warum sie nur bei ganz bestimmten Impfstoffen auftraten.

0 Kommentare

Die Ergebnisse der Studie wurden aktuell im „New England Journal of Medicine“ veröffentlicht. Sie beschäftigen sich mit dem sogenannten impfinduzierten Thrombose-mit-Thrombozytopenie-Syndrom (TTS), international auch VITT genannt. Dabei kommt es gleichzeitig zu gefährlichen Blutgerinnseln (Thrombosen) und zu einem Mangel an Blutplättchen, die eigentlich für die Gerinnung zuständig sind.

Sehr seltene Nebenwirkung
TTS trat extrem selten auf. In den USA entwickelte etwa eine von 200.000 geimpften Personen das Syndrom nach einer Impfung mit dem COVID-19-Vakzin von Johnson & Johnson. In Großbritannien waren es rund drei von 100.000 Menschen nach einer Impfung mit dem Vakzin von AstraZeneca. Beide Impfstoffe gehörten zu den sogenannten Vektor-Impfstoffen.

Diese Impfstoffe nutzten harmlose Adenoviren – Erkältungsviren – als Transportmittel, um genetische Informationen des Coronavirus in menschliche Zellen zu bringen. Das Immunsystem reagierte darauf, indem es Antikörper gegen das Coronavirus bildete. Für die große Mehrheit der Geimpften war das sicher und schützte wirksam vor schweren COVID-19-Verläufen.

Warum nur Vektor-Impfstoffe betroffen waren
Auffällig war schon früh, dass TTS nicht bei den mRNA-Impfstoffen auftrat, sondern nur bei den Vektor-Impfstoffen von AstraZeneca und Johnson & Johnson. Die neue Studie bestätigt nun: Das Problem lag nicht am eigentlichen Wirkstoff gegen das Coronavirus, sondern am viralen Transportmittel.

Das Immunsystem bildet nach einer solchen Impfung unter anderem Antikörper gegen ein bestimmtes Adenovirus-Eiweiß, das sogenannte Protein VII. Ein Teil dieses Proteins ähnelt jedoch einem körpereigenen Bestandteil des Blutgerinnungssystems, dem sogenannten Plättchenfaktor 4 (PF4).

Unglückliche Verkettung seltener Faktoren
Die Forschenden fanden heraus, dass Menschen mit einer bestimmten genetischen Veranlagung besonders anfällig waren. Bei ihnen verändert eine minimale chemische Abweichung die Struktur der Antikörper. Statt nur das Virus-Protein anzugreifen, binden diese Antikörper plötzlich an PF4.

Wird das Immunsystem nach einer Impfung stark aktiviert, kann es bei diesen wenigen Betroffenen zu einer massiven Bildung solcher fehlgeleiteten Antikörper kommen. Die Folge: gefährliche Blutgerinnsel, oft im Gehirn, bei gleichzeitigem Mangel an Blutplättchen. In der aktuellen Studie wurden Proben von 21 Menschen mit TTS untersucht – bei allen fand sich diese spezielle Veränderung.

„Zum ersten Mal konnten wir eine Autoimmunerkrankung bis zu ihrem ursprünglichen Auslöser zurückverfolgen“, erklärte der australische Immunpathologe Tom Gordon, einer der Studienautoren.

Lesen Sie auch:
Der Covid-Impfstoff muss in einem speziellen Tiefkühlschrank gelagert werden.
Jetzt direkt beim Arzt
Covid-Impfung: „Jeder Dritte sollte auffrischen“
17.10.2025
Verlängert das Leben
Hoffnung für Krebspatienten dank Corona-Impfung
23.10.2025
US-Veteranen-Studie
Corona-Impfstoff verhindert 64% der Todesfälle
24.10.2025

Kein Konstruktionsfehler der Impfstoffe
Die Forschenden betonen ausdrücklich, dass es sich nicht um einen grundlegenden Fehler im Impfstoff-Design handelte. Vielmehr sei es eine extrem unwahrscheinliche Abfolge mehrerer Faktoren gewesen. Weltweit dokumentierte Fälle führten dennoch dazu, dass Regierungen ihre Impfempfehlungen anpassten. In Großbritannien etwa wurde Menschen unter 40 Jahren ab 2021 geraten, auf alternative Impfstoffe auszuweichen.

Auch in Deutschland wurden Fälle registriert. Das Paul-Ehrlich-Institut meldete bis Ende Mai 2021 nach rund 9,2 Millionen Impfungen mit dem AstraZeneca-Vakzin 106 entsprechende Fälle, 21 Menschen starben.

Impfungen retteten Millionen Leben
Inzwischen werden die Impfstoffe von AstraZeneca und Johnson & Johnson nicht mehr eingesetzt. Die neuen Erkenntnisse sind dennoch von großer Bedeutung. Sie könnten helfen, künftige Vektor-Impfstoffe sicherer zu machen – etwa indem das problematische Virus-Protein gezielt verändert wird.

Fachleute betonen zugleich, dass die Impfungen in der Pandemie Millionen Leben gerettet haben. Die extrem seltenen Nebenwirkungen seien ein Beispiel dafür, wie wichtig eine sorgfältige Überwachung von Impfstoffen und eine transparente Kommunikation bei ungewöhnlichen Risiken sind.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wissen
17.02.2026 17:40
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
USA
AstraZeneca
ImpfungRätselCoronavirusVirus
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
168.316 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
168.155 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
133.727 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1431 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1165 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1130 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Mehr Wissen
Gefährliche Gerinnsel
Forscher lösen tödliches Rätsel nach COVID-Impfung
Wegen Aggro-Männchen
Schildkröten-Weibchen stürzen sich von Klippe
Krone Plus Logo
Beunruhigender Trend
Zahl der Brustkrebspatienten ist wieder im Steigen
Ungewöhnlich einmalig
Urzeit-Hai aus Bayern sorgt für Rätselraten
Krone Plus Logo
Mit der Puppe im Bett
Mann nach Maß: Warum Frauen „Real Dolls“ kaufen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf