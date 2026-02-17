Geier & Schurian: Zwei Experten, drei große Spiele

Die Gallin Foxes stehen im Finale. Im zweiten Halbfinalspiel gegen den EC Kellerberg setzten sich die Foxes mit 3:1 durch und entschieden damit auch die Serie klar für sich. Besonders bemerkenswert: Beide Teams hatten jeweils einen Penalty zugesprochen bekommen, doch keiner konnte verwertet werden. Der Finaleinzug wirkt umso beeindruckender, wenn man auf den bisherigen Saisonverlauf blickt. Am 13. Dezember 2025 kassierten die Foxes im Grunddurchgang noch eine deutliche 1:8-Niederlage gegen Kellerberg. Am 8. Jänner folgte die Antwort mit einem 5:3-Erfolg, ehe man am 23. Jänner auswärts wieder mit 4:7 unterlag. Im ersten Halbfinalspiel gelang dann auswärts ein 5:4-Erfolg, nun folgte mit dem 3:1 der entscheidende zweite Schritt Richtung Finale. Eine Entwicklung, die Manuel Geier und Roland Schurian im Podcast ausführlich analysieren – taktisch, mental und mit Blick auf die entscheidenden Anpassungen in der Serie.