Iran und USA einigten sich auf „nächste Schritte“

Neuer US-Angriff unwahrscheinlich

Das US-Militär hatte im Juni 2025 an der Seite Israels mehrere Atomanlagen im Iran bombardiert. Der Iran hat Bestände von mehr als 400 Kilogramm hochangereichertem Uran, mit dem Atomwaffen hergestellt werden können. Nach den Angriffen erklärte die Führung des Landes, die Anreicherung gestoppt zu haben. Viele westliche Staaten haben daran allerdings Zweifel. 2015 hatte sich der Iran schon einmal zur Beschränkung seines Atomprogramms verpflichtet. Im Gegenzug sollten Sanktionen aufgehoben werden. US-Präsident Donald Trump kündigte den Wiener Atomvertrag aber einseitig auf und verhängte neue Strafmaßnahmen gegen das Land. Daraufhin hielt sich die Führung in Teheran nicht mehr an die Auflagen.