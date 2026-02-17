Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Wetter-Kapriolen

Letzter Gasser-Auftritt im Slopestyle am Mittwoch

Olympia
17.02.2026 17:17
Anna Gasser
Anna Gasser(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Anna Gasser muss auf ihren letzten Auftritt im Zeichen der Fünf Ringe noch ein wenig warten – das olympische Slopestyle-Finale der Snowboarderinnen in Livigno ist am Dienstag witterungsbedingt abgesagt worden!

0 Kommentare

Aufgrund des anhaltenden Wetters mit starkem Schneefall und Wind war es nicht möglich, den ursprünglich für 13 Uhr angesetzten Bewerb durchzuführen. Der Bewerb soll nun am Mittwoch (14.30 Uhr) stattfinden.

Gasser bestreitet im Slopestyle ihren letzten Auftritt bei Olympischen Winterspielen. In der Qualifikation hatte die Kärntnerin den fünften Platz belegt.

Keine fairen Bedingungen
„Es hätte heute keinen Weg gegeben, dass dieser Kurs funktioniert. Bei guten Verhältnissen ist er mit dem Speed schon sehr schwer und heute waren zehn Zentimeter frischer Schnee im Kurs und es war ziemlich stürmisch“, meinte Gasser zur Absage. „Ein fairer Wettkampf hätte heute nicht stattfinden können.“

Lesen Sie auch:
Anna Gasser
Millauer klar out
Gasser als Quali-5. sicher im Slopestyle-Finale!
15.02.2026

Die Doppel-Olympia-Siegerin im Big Air hoffte auf einen guten Wettkampf und ging nach der Absage noch frei fahren. „Wir waren schon fertig angezogen und den frischen Schnee haben wir gleich ausgenutzt und ein paar Runs gemacht.“

„Haben Tag noch genießen können!“
Positiv war immerhin die schnelle Absage des Bewerbs. „Wir haben alle am Start gewartet. Es kann sein, dass das dann zwei, drei Stunden dauert. Heute ist die Absage gleich passiert, so haben wir den Tag noch genießen können.“

Als Favoritin im Slopestyle geht in Livigno die Titelverteidigerin Zoi Sadowski-Synnott an den Start. Als größte Kontrahentin der in der Qualifikation siegreich gebliebenen Neuseeländerin gilt die Japanerin Kokomo Murase.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
17.02.2026 17:17
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
168.316 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
168.155 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
133.727 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1431 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1165 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1130 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Mehr Olympia
Eisschnelllauf
„Oranje“-Asse unterliegen in den Team-Verfolgungen
Lamparter verärgert:
„Als würde man einem Emotionen einfach wegreißen“
Nach Wetter-Kapriolen
Letzter Gasser-Auftritt im Slopestyle am Mittwoch
Olympia im Ticker
Freeski: Big Air mit Svancer ab 19.30 Uhr LIVE
Schuss ging daneben
Autsch! Linienrichter kassiert bösen Volltreffer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf