Letzter Gasser-Auftritt im Slopestyle am Mittwoch

Keine fairen Bedingungen

„Es hätte heute keinen Weg gegeben, dass dieser Kurs funktioniert. Bei guten Verhältnissen ist er mit dem Speed schon sehr schwer und heute waren zehn Zentimeter frischer Schnee im Kurs und es war ziemlich stürmisch“, meinte Gasser zur Absage. „Ein fairer Wettkampf hätte heute nicht stattfinden können.“