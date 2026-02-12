Neuer Halt in Industriepark sorgt für Frust

Eigentlich sollte der neue Halt im Industriepark der Büchsenmacherstadt Lehrlinge mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu ihren Betrieben bringen. „Das funktioniert leider nicht so wirklich“, kritisiert Ferlachs Bürgermeister Ingo Appé. Denn teilweise würden die Busse gar nicht fahren und zudem würden die An- und Abfahrtszeiten nicht zu den Arbeitszeiten der Lehrlinge passen. „Das sehe ich für die Zukunft sehr kritisch. Immerhin kündigte ein großer Waffenhersteller, der zugleich auch der größte Arbeitgeber der Region ist, eine eigene Lehrlingsakademie an“, sagt Appé, der auch schon Beschwerden von Unternehmen erhalten hat.