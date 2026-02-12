Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unternehmen toben

Neuer Halt in Industriepark sorgt für Frust

Kärnten
12.02.2026 08:00
Es wurde sogar extra eine neue Bushaltestelle errichtet.
Es wurde sogar extra eine neue Bushaltestelle errichtet.(Bild: Dieter Arbeiter)
Porträt von Marcel Tratnik
Von Marcel Tratnik

Eigentlich sollte die neue Busverbindung Arbeiter und Lehrlinge zu den Betrieben im Industriepark Ferlach bringen. Doch dabei scheint es massive Probleme zu geben. Daher reagieren auch die Kärntner Linien und suchen noch einmal das Gespräch mit allen Beteiligten.

0 Kommentare

Eigentlich sollte der neue Halt im Industriepark der Büchsenmacherstadt Lehrlinge mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu ihren Betrieben bringen. „Das funktioniert leider nicht so wirklich“, kritisiert Ferlachs Bürgermeister Ingo Appé. Denn teilweise würden die Busse gar nicht fahren und zudem würden die An- und Abfahrtszeiten nicht zu den Arbeitszeiten der Lehrlinge passen. „Das sehe ich für die Zukunft sehr kritisch. Immerhin kündigte ein großer Waffenhersteller, der zugleich auch der größte Arbeitgeber der Region ist, eine eigene Lehrlingsakademie an“, sagt Appé, der auch schon Beschwerden von Unternehmen erhalten hat.

Es wird nach einer Lösung gesucht
Den Kärntner Linien, die für diese Verbindung zuständig sind, ist das Problem bekannt. „Wir haben mit dem großen Fahrplanwechsel vor wenigen Monaten jetzt die gesamten Strecken evaluiert und geschaut, wo wir nachbessern müssen“, heißt es auf „Krone“-Anfrage.

Zudem würde man nun auch das Gespräch mit der Stadtgemeinde und den Betrieben suchen und versuchen, gemeinsam eine Lösung für die Startschwierigkeiten zu finden. „Es spielen halt mehrere Faktoren mit. Von der Auslastung bis hin zu den gesetzlichen Pausen der Fahrer. Aber wir werden eine Lösung schaffen“, heißt es seitens des Verkehrsunternehmens.

Lesen Sie auch:
Aufgrund der Koralmbahn wurden die Öffi-Fahrpläne in Kärnten angepasst – viele Schüler würden ...
Hunderte Beschwerden
Öffi-Fahrpläne: „Umbau“ nach den Semesterferien
21.01.2026
Nach Koralmbahn-Start
Schulen ändern wegen Öffi-Fahrplan Unterrichtszeit
16.12.2025

Eine Verbindung, die dafür sehr gut funktioniert, ist der Schnellbus von Ferlach nach Villach für Arbeiter. Der bringt nicht nur Arbeitnehmer in die Büchsenmacherstadt, sondern viele Ferlacher pendeln mit der Schnellverbindung auch zum Halbleiterkonzern Infineon in die Draustadt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Im vergangenen Juli sind vier Fahrgäste in einem deutschen ICE-Zug mit einer Axt angegriffen ...
Axtangriff in Bayern
Mann attackierte Fahrgäste und soll in Psychiatrie
Auch ein schwerer Unfall, bei dem mehrere Mönche verletzt wurden, konnte den „Friedensmarsch“ ...
Durch neun US-Staaten
Buddhistische Mönche marschierten für den Frieden
Die Angeklagten beim grausamsten Prozess, an den sich die Anwesenden erinnern konnten.
Krone Plus Logo
„Wussten, was sie tun“
So ticken sie: Das Psychogramm der Folter-Eltern
Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
212.089 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
189.465 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
163.491 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1265 mal kommentiert
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
979 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Innenpolitik
So könnte Kern den SPÖ-Vorstand aushebeln
733 mal kommentiert
Schon bald könnte es in der SPÖ heißen: Christian Kern gegen Andreas Babler.
Mehr Kärnten
Unternehmen toben
Neuer Halt in Industriepark sorgt für Frust
Krone Plus Logo
Krieger als Neuzugang
Der nächste VSV-Crack ist schlimm verletzt!
Krone Plus Logo
Nur vier Brauereien
Was hinter begehrtem „Slow Brewing“-Siegel steckt
Klage gegen Klagenfurt
Keine Rückzahlung! Gemeinderat war chaotisch
Weißenstein
Ort der Theaterinfizierten: Acht Jahrzehnte ATG
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf