Neuer Halt in Industriepark sorgt für Frust

Eigentlich sollte die neue Busverbindung Arbeiter und Lehrlinge zu den Betrieben im Industriepark Ferlach bringen. Doch dabei scheint es massive Probleme zu geben. Daher reagieren auch die Kärntner Linien und suchen noch einmal das Gespräch mit allen Beteiligten.
Eigentlich sollte der neue Halt im Industriepark der Büchsenmacherstadt Lehrlinge mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu ihren Betrieben bringen. „Das funktioniert leider nicht so wirklich“, kritisiert Ferlachs Bürgermeister Ingo Appé. Denn teilweise würden die Busse gar nicht fahren und zudem würden die An- und Abfahrtszeiten nicht zu den Arbeitszeiten der Lehrlinge passen. „Das sehe ich für die Zukunft sehr kritisch. Immerhin kündigte ein großer Waffenhersteller, der zugleich auch der größte Arbeitgeber der Region ist, eine eigene Lehrlingsakademie an“, sagt Appé, der auch schon Beschwerden von Unternehmen erhalten hat.
Es wird nach einer Lösung gesucht
Den Kärntner Linien, die für diese Verbindung zuständig sind, ist das Problem bekannt. „Wir haben mit dem großen Fahrplanwechsel vor wenigen Monaten jetzt die gesamten Strecken evaluiert und geschaut, wo wir nachbessern müssen“, heißt es auf „Krone“-Anfrage.
Zudem würde man nun auch das Gespräch mit der Stadtgemeinde und den Betrieben suchen und versuchen, gemeinsam eine Lösung für die Startschwierigkeiten zu finden. „Es spielen halt mehrere Faktoren mit. Von der Auslastung bis hin zu den gesetzlichen Pausen der Fahrer. Aber wir werden eine Lösung schaffen“, heißt es seitens des Verkehrsunternehmens.
Eine Verbindung, die dafür sehr gut funktioniert, ist der Schnellbus von Ferlach nach Villach für Arbeiter. Der bringt nicht nur Arbeitnehmer in die Büchsenmacherstadt, sondern viele Ferlacher pendeln mit der Schnellverbindung auch zum Halbleiterkonzern Infineon in die Draustadt.
