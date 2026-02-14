Rosa Traum mit Grüntee: Matcha-Lokal eröffnet

Mit der Eröffnung ihres „matcha mood“ hat sich die 28-jährige Katja Platzner in Klagenfurt einen Herzenswunsch erfüllt. Der Andrang am Eröffnungstag war enorm. Die „Krone“ hat vorbeigeschaut.
„Ich hatte Tränen in den Augen – damit habe ich nicht gerechnet“, strahlt Katja Platzner. Die 28-Jährige hat sich am Samstag ihren Traum erfüllt und in Klagenfurt das „matcha mood“ eröffnet – der Andrang war riesengroß. Bereits eine halbe Stunde vor der offiziellen Eröffnung bildete sich vor den Türen eine lange Schlange.
„Klagenfurt braucht so etwas“
Die junge Unternehmerin lebt eigentlich in Hamburg und pendelt regelmäßig nach Klagenfurt. „In Deutschland ist die Matcha-Kultur schon viel fortgeschrittener. Nach dem Pilates bin ich dort oft in einen Matcha-Laden gegangen. Als ich dann einmal meine Eltern in Klagenfurt besucht habe, dachte ich mir: Klagenfurt braucht so etwas!“ Dass sie mit dieser Idee richtigliegt, zeigen die zahlreichen Gäste, die zur Eröffnung kamen und gratulierten: „Es ist wunderschön geworden!“
Matcha ist ein besonders fein gemahlener, hochwertiger Grüntee aus Japan, der traditionell mit heißem Wasser aufgeschlagen wird und für seinen mild-herben Geschmack sowie seine belebende Wirkung geschätzt wird. Für die Immobilienmaklerin ist Matcha dabei nicht nur ein Getränk, sondern ein Lebensgefühl. „Man muss sich bewusst Zeit nehmen, um ihn zuzubereiten. Unser Matcha kommt aus Kyoto: Die Teeblätter werden lange beschattet, dann wieder für eine bestimmte Zeit der Sonne ausgesetzt und anschließend von Hand gepflückt.“
Eröffnung mit Familienunterstützung
Unterstützung bekam sie von ihrer Familie: „Mein Papa hat die gesamte Theke gebaut – wir haben in dieser Zeit sehr viel miteinander erlebt.“ Neben Katja arbeiten drei weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im „matcha mood“. Auf der Getränkeliste stehen: Matcha Latte, Strawberry Glow oder Mango Tango, aber auch Kekse kann man genießen.
Trotz des erfolgreichen Starts bleibt ein Rest Nervosität: „Ich habe immer noch ein bisschen Angst, dass es nicht funktioniert – aber mit 28 Jahren habe ich mir meinen kleinen rosa Traum erfüllt.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.