Rosa Traum mit Grüntee: Matcha-Lokal eröffnet

Matcha ist ein besonders fein gemahlener, hochwertiger Grüntee aus Japan, der traditionell mit heißem Wasser aufgeschlagen wird und für seinen mild-herben Geschmack sowie seine belebende Wirkung geschätzt wird. Für die Immobilienmaklerin ist Matcha dabei nicht nur ein Getränk, sondern ein Lebensgefühl. „Man muss sich bewusst Zeit nehmen, um ihn zuzubereiten. Unser Matcha kommt aus Kyoto: Die Teeblätter werden lange beschattet, dann wieder für eine bestimmte Zeit der Sonne ausgesetzt und anschließend von Hand gepflückt.“