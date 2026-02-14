Vorteilswelt
„matcha mood“

Rosa Traum mit Grüntee: Matcha-Lokal eröffnet

Kärnten
14.02.2026 17:00
Katja Platzner hat das neue Lokal in Klagenfurt eröffnet.
Katja Platzner hat das neue Lokal in Klagenfurt eröffnet.(Bild: Christian Krall)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Mit der Eröffnung ihres „matcha mood“ hat sich die 28-jährige Katja Platzner in Klagenfurt einen Herzenswunsch erfüllt. Der Andrang am Eröffnungstag war enorm. Die „Krone“ hat vorbeigeschaut. 

0 Kommentare

„Ich hatte Tränen in den Augen – damit habe ich nicht gerechnet“, strahlt Katja Platzner. Die 28-Jährige hat sich am Samstag ihren Traum erfüllt und in Klagenfurt das „matcha mood“ eröffnet – der Andrang war riesengroß. Bereits eine halbe Stunde vor der offiziellen Eröffnung bildete sich vor den Türen eine lange Schlange.

„Klagenfurt braucht so etwas“
Die junge Unternehmerin lebt eigentlich in Hamburg und pendelt regelmäßig nach Klagenfurt. „In Deutschland ist die Matcha-Kultur schon viel fortgeschrittener. Nach dem Pilates bin ich dort oft in einen Matcha-Laden gegangen. Als ich dann einmal meine Eltern in Klagenfurt besucht habe, dachte ich mir: Klagenfurt braucht so etwas!“ Dass sie mit dieser Idee richtigliegt, zeigen die zahlreichen Gäste, die zur Eröffnung kamen und gratulierten: „Es ist wunderschön geworden!“

Matcha ist ein besonders fein gemahlener, hochwertiger Grüntee aus Japan, der traditionell mit heißem Wasser aufgeschlagen wird und für seinen mild-herben Geschmack sowie seine belebende Wirkung geschätzt wird. Für die Immobilienmaklerin ist Matcha dabei nicht nur ein Getränk, sondern ein Lebensgefühl. „Man muss sich bewusst Zeit nehmen, um ihn zuzubereiten. Unser Matcha kommt aus Kyoto: Die Teeblätter werden lange beschattet, dann wieder für eine bestimmte Zeit der Sonne ausgesetzt und anschließend von Hand gepflückt.“

Emina (li.) genießt ihren Strwaberry Latte und Maja lässt sich den White Chocolate schmecken.
Emina (li.) genießt ihren Strwaberry Latte und Maja lässt sich den White Chocolate schmecken.(Bild: Christian Krall)
Der Andrang bei der Eröffnung war rießengroß.
Der Andrang bei der Eröffnung war rießengroß.(Bild: Christian Krall)
Auch Süßigkeiten gibt‘s im „matcha mood“.
Auch Süßigkeiten gibt‘s im „matcha mood“.(Bild: Christian Krall)

Eröffnung mit Familienunterstützung
Unterstützung bekam sie von ihrer Familie: „Mein Papa hat die gesamte Theke gebaut – wir haben in dieser Zeit sehr viel miteinander erlebt.“ Neben Katja arbeiten drei weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im „matcha mood“. Auf der Getränkeliste stehen: Matcha Latte, Strawberry Glow oder Mango Tango, aber auch Kekse kann man genießen. 

Trotz des erfolgreichen Starts bleibt ein Rest Nervosität: „Ich habe immer noch ein bisschen Angst, dass es nicht funktioniert – aber mit 28 Jahren habe ich mir meinen kleinen rosa Traum erfüllt.“

Kärnten
14.02.2026 17:00
„Krone“-Leser halfen
Haus gesichert: Spenden retten Familie vor dem Aus
„Harry Potter“ und Co.
Mime Markus Schöttl über Neugier und Berufung
Großes Narrentreiben
Die besten Kostüme beim Faschingsumzug in Villach
Spitzenspiel wartet
Zum Jubiläum ist die Jagd auf den Titel eröffnet
