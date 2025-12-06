Vorteilswelt
72.000 Euro offen

Forderung korrekt! Verzögert Rechnungshof Zahlung?

Kärnten
06.12.2025 20:00
Wirtschaftsprüfer Kraßnig droht der Stadt mit Konkursantrag.
Wirtschaftsprüfer Kraßnig droht der Stadt mit Konkursantrag.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Wirtschaftsprüfer Ulrich Kraßnig droht der Stadt Klagenfurt mit einem Insolvenzantrag, weil das Honorar für sein Gutachten in Höhe von 72.000 Euro seit 16. Juli nicht bezahlt wurde. Verzögert die Prüfung beim Stadtrechnungshof die Zahlung?

Wirtschaftsprüfer Ulrich Kraßnig droht der Stadt ja, wie berichtet, mit einem Insolvenzantrag, weil das Honorar für sein Gutachten in Höhe von 72.000 Euro noch nicht bezahlt wurde. Er hatte im Rahmen einer umfangreichen schriftlichen Berichterstattung, die 135 Seiten ausmachte, die Vorschläge des Beirats und die Finanzlage für den Gemeinderat analysiert.

Wirtschaftsprüfer Ulrich Kraßnig trat auch im Gemeinderat auf.
Wirtschaftsprüfer Ulrich Kraßnig trat auch im Gemeinderat auf.(Bild: Christian Tragner)

Stadtsenat beschloss die Zahlung
„Die Zeit hat im Sommer sehr gedrängt. Kraßnig musste fast alle Mitarbeiter für die Stadt einsetzen, soviele Unterlagen hat er bekommen“, geben Insider zu. Kraßnig hat im Gemeinderat auch lange und ausführlich über die  Finanzen der Stadt gesprochen und ob ein Hallenbadbau nun möglich sei oder nicht. Auf das Geld für seine Arbeit wartet der Prüfer aber immer noch. Dabei ging er im Gemeinderat konkret auf die Zahlung von 72.000 Euro ein.

Bürgermeister Christian Scheider: „Kraßnig hat mit seiner Forderung durchaus recht. Es gibt über die Zahlungsmodalitäten sogar einen Stadtsenatsbeschluss dazu, dem hat auch die SPÖ hat zugestimmt. Daran muss sie sich jetzt halten. Es könnte nur sein, dass eine Prüfung beim Stadtrechnungshof die Zahlung verzögert. Das klärt nun die Magistratsdirektorin Isabella Jandl ab.“

Porträt von Christian Tragner
Christian Tragner
Kärnten

