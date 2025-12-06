Forderung korrekt! Verzögert Rechnungshof Zahlung?

Stadtsenat beschloss die Zahlung

„Die Zeit hat im Sommer sehr gedrängt. Kraßnig musste fast alle Mitarbeiter für die Stadt einsetzen, soviele Unterlagen hat er bekommen“, geben Insider zu. Kraßnig hat im Gemeinderat auch lange und ausführlich über die Finanzen der Stadt gesprochen und ob ein Hallenbadbau nun möglich sei oder nicht. Auf das Geld für seine Arbeit wartet der Prüfer aber immer noch. Dabei ging er im Gemeinderat konkret auf die Zahlung von 72.000 Euro ein.

Bürgermeister Christian Scheider: „Kraßnig hat mit seiner Forderung durchaus recht. Es gibt über die Zahlungsmodalitäten sogar einen Stadtsenatsbeschluss dazu, dem hat auch die SPÖ hat zugestimmt. Daran muss sie sich jetzt halten. Es könnte nur sein, dass eine Prüfung beim Stadtrechnungshof die Zahlung verzögert. Das klärt nun die Magistratsdirektorin Isabella Jandl ab.“