Forderung korrekt! Verzögert Rechnungshof Zahlung?

Wirtschaftsprüfer Ulrich Kraßnig droht der Stadt Klagenfurt mit einem Insolvenzantrag, weil das Honorar für sein Gutachten in Höhe von 72.000 Euro seit 16. Juli nicht bezahlt wurde. Verzögert die Prüfung beim Stadtrechnungshof die Zahlung?
Wirtschaftsprüfer Ulrich Kraßnig droht der Stadt ja, wie berichtet, mit einem Insolvenzantrag, weil das Honorar für sein Gutachten in Höhe von 72.000 Euro noch nicht bezahlt wurde. Er hatte im Rahmen einer umfangreichen schriftlichen Berichterstattung, die 135 Seiten ausmachte, die Vorschläge des Beirats und die Finanzlage für den Gemeinderat analysiert.
Stadtsenat beschloss die Zahlung
„Die Zeit hat im Sommer sehr gedrängt. Kraßnig musste fast alle Mitarbeiter für die Stadt einsetzen, soviele Unterlagen hat er bekommen“, geben Insider zu. Kraßnig hat im Gemeinderat auch lange und ausführlich über die Finanzen der Stadt gesprochen und ob ein Hallenbadbau nun möglich sei oder nicht. Auf das Geld für seine Arbeit wartet der Prüfer aber immer noch. Dabei ging er im Gemeinderat konkret auf die Zahlung von 72.000 Euro ein.
Bürgermeister Christian Scheider: „Kraßnig hat mit seiner Forderung durchaus recht. Es gibt über die Zahlungsmodalitäten sogar einen Stadtsenatsbeschluss dazu, dem hat auch die SPÖ hat zugestimmt. Daran muss sie sich jetzt halten. Es könnte nur sein, dass eine Prüfung beim Stadtrechnungshof die Zahlung verzögert. Das klärt nun die Magistratsdirektorin Isabella Jandl ab.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.