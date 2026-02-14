Die besten Kostüme beim Faschingsumzug in Villach

Villach verwandelt sich am Samstag wieder in das Mekka des Faschings: Bunte Kostüme, fröhliche Musik und ausgelassene Stimmung lassen die Draustadt an diesem Faschingssamstag in voller Lebensfreude erstrahlen. Tausende Besucher aus nah und fern feiern beim größten Faschingsumzug Österreichs.
Zehntausende Narren in kreativen und fantasievollen Kostümen ziehen am Faschingssamstag durch die Villacher Innenstadt, bunte Konfetti wirbeln durch die Luft und Partymusik sorgt für ausgelassene Tanzstimmung.
Egal ob Kuh, Schlumpf oder vom anderen Stern – die Motivation der vielen Narren spürt man schon vor dem Umzug. „Heimgehen gibs kans“, ruft eine Bärin und schon wird Macarena getanzt. Der graue Himmel hat in der Faschingshochburg keine Chance – durch die vereinzelten Regentropfen lassen sich die zahlreichen Faschingsfans die Stimmung nicht vermiesen.
Zuschauer aus dem In- und Ausland – Italien, Wien, Holland oder der Steiermark – genießen die ausgelassene Stimmung: „Wir kommen aus Venedig und freuen uns zum ersten Mal hier zu sein!“, sagt ein Clownpaar zur „Krone“: „Es ist sehr emotional!“
Etliche jubelnde Zuschauer stehen am Nachmittag Spalier und feiern das Prinzenpaar sowie das Kinderprinzenpaar – die Majestäten verteilen fleißig Zuckerln und Süßigkeiten an die Menge. Auch wenn der Regen zunimmt – die „Lei Lei“-Rufe hören nicht auf. Der Umzug ist ein wahres Kostümspektakel.
Faschingswirbel begann schon früh
Bereits in den frühen Morgenstunden schlenderten die ersten maskierten Faschingsfans durch die Gassen, um dem Höhepunkt der fünften Jahreszeit entgegenzufiebern. Überall hört man Gelächter, „Lei Lei“ und ausgelassene Party-Musik.
Hunderte fantasievoll kostümierte Narren bereiteten sich darauf vor, gemeinsam auf prächtig geschmückten Umzugswagen durch die Straßen zu ziehen.
Lange „Lei Lei“-Geschichte
Der Villacher Fasching zählt zu den Höhepunkten des Veranstaltungskalenders und blickt auf eine lange Tradition zurück, die bis ins 19. Jahrhundert reicht: Laut der Villacher Stadtchronik fand am Faschingsdienstag 1867 der erste offiziell dokumentierte „Villacher Fasching“ statt. Hunderte maskierte Teilnehmer und eine prächtige Korsofahrt prägten diesen historischen Tag und legten den Grundstein für eine lebendige Tradition, die noch heute jedes Jahr Faschingsbegeisterte aus dem In- und Ausland in ihren Bann zieht.
