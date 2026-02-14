Die besten Kostüme beim Faschingsumzug in Villach

Lange „Lei Lei“-Geschichte

Der Villacher Fasching zählt zu den Höhepunkten des Veranstaltungskalenders und blickt auf eine lange Tradition zurück, die bis ins 19. Jahrhundert reicht: Laut der Villacher Stadtchronik fand am Faschingsdienstag 1867 der erste offiziell dokumentierte „Villacher Fasching“ statt. Hunderte maskierte Teilnehmer und eine prächtige Korsofahrt prägten diesen historischen Tag und legten den Grundstein für eine lebendige Tradition, die noch heute jedes Jahr Faschingsbegeisterte aus dem In- und Ausland in ihren Bann zieht.