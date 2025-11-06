Dubiose Rechnungen wirbeln Klagenfurts Rathaus auf

Nun sollen dem Online-Portal Mediapartizan Unterlagen vorliegen, die eine politische Intervention für den Gastronomen – und Jonkes guten Freund – Gert Höferer 2023 bei der Vergabe der lukrativen Strandbad-Gastronomie im Loretto nahelegen. Auch der Stadtwerke-Vorstand Erwin Smole soll involviert gewesen sein. Vorwürfe, die dieser zurückweist. Höferers TAS GmbH erhielt jedenfalls den Zuschlag, obwohl man nur Zweitgereihter war.

Die gleiche Firma bekam 2024 dann auch den Zuschlag für WC-Anlagen am Christkindlmarkt – die Stadt zahlte etwa 36.000 Euro, das Doppelte wie im Jahr zuvor. Darin involviert: Jonkes Lebensgefährtin, die als Marktkoordinatorin tätig ist.