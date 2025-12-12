Wer Norbert Hofer als Klubchef nachfolgen könnte

Fix ist offenbar noch nichts. Doch die ersten Anwärter bringen sich in Stellung. Unterdessen wird über die Gründe für den überraschenden Rückzug von Norbert Hofer als burgenländischer FPÖ-Klubobmann spekuliert.
Nein, er habe kein Interesse, wieder die Position des Klubobmanns zu übernehmen, meint Johann Tschürtz auf Nachfrage. In seiner aktuellen Funktion als Zweiter Landtagspräsident fühlt sich der frühere Klubchef sichtlich wohl. Der Trubel, der mit der Arbeit des Klubobmanns verbunden ist, interessiert ihn nicht mehr. Hofer streut er jedoch Rosen: Dieser sei ein hilfsbereiter Mensch und voller Tatendrang und habe stets versucht, die FPÖ in eine Richtung zu lenken, die positiv für die Partei sei.
Spekulationen um Nachfolger
Andere Parteikollegen bringen sich hingegen bereits in Stellung, um die Hofer-Nachfolge anzutreten. Genannt werden die Abgeordneten Christian Ries und Thomas Grandits sowie der Bundesrat Thomas Karacsony. Noch scheint es aber keine Entscheidung zu geben. Bereits am Tag, an dem Hofer seinen Rückzug bekannt gab, wurden sowohl Grandits als auch der Abgeordnete Markus Wiesler als mögliche Nachfolger genannt. Daraus dürfte aber nichts geworden sein.
Favoriten sollen in Position gebracht werden
Der Grund ist, dass nun verschiedene Kräfte innerhalb der Partei jeweils ihre eigenen Favoriten in Position bringen wollen. Eine Variante wäre, dass Karacsony sein Mandat im Bund aufgibt und Klubchef wird. Als Klubdirektor könnte ihn der jetzige Landesparteisekretär Daniel Jägerbauer unterstützen, der auch als Vertrauter von Parteichef Alexander Petschnig gilt. Wer dann in den Bundesrat wechseln könnte, ist noch offen.
Gleichzeitig gilt auch Ries als geeigneter Kandidat, bringt er als früherer Landesparteisekretär und ehemaliger Nationalratsabgeordneter doch einiges an Erfahrung mit.
Entscheidung wird im Jänner getroffen
Wer tatsächlich in die Fußstapfen Hofers tritt, werden die Klubmitglieder in rund einem Monat bestimmen. Damit verschafft man sich auch genug Zeit, um verschiedene Varianten auszuloten. Außerdem ist Hofer trotz seines angekündigten Rückzugs nach wie vor Klubchef.
Gründe für Rückzug unklar
Warum er so plötzlich – mitten während einer Landtagssitzung und nachdem er die FPÖ zur zweitstärksten Kraft gemacht hat – einen Schlussstrich zieht, sorgt für Spekulationen. Selbst die eigenen Parteikollegen wussten offenbar nichts und waren überrascht. Es ist anzunehmen, dass sich Hofer die politische Arbeit im Burgenland einfacher vorgestellt hat. „Ich leide wie ein Hund“, sagte er am Donnerstag zur „Krone“. FPÖ und SPÖ schenkten einander in den Monaten seit der Landtagswahl nichts.
Die laufenden Angriffe der Roten gegen ihn – die teilweise ins Persönliche gingen – dürften einen Teil dazu beigetragen haben. Auch parteiintern soll nicht immer ein Einvernehmen geherrscht haben. Weiters soll es Warnungen vor rechtlichen Konsequenzen angesichts privatwirtschaftlicher Tätigkeiten Hofers gegeben haben. Wie berichtet, gilt für Klubobleute ein strenges Berufsverbot. Für Hofer ist es jedenfalls das zweite Mal, dass er einen Schlussstrich zieht. 2020 wurde er zum Landesparteiobmann gewählt, nur um wenige Monate später zurückzulegen.
Bei der SPÖ sorgt der angekündigte Abgang – auch wenn man es nicht zugeben will – für Feierstimmung. Denn Hofers Nachfolger wird nicht mit dem Bekanntheitsgrad seines Vorgängers mithalten können.
