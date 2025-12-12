Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach abruptem Rückzug

Wer Norbert Hofer als Klubchef nachfolgen könnte

Burgenland
12.12.2025 15:30
Norbert Hofer geht als Klubobmann, obwohl er bei der Landtagswahl die FPÖ auf Platz zwei führen ...
Norbert Hofer geht als Klubobmann, obwohl er bei der Landtagswahl die FPÖ auf Platz zwei führen konnte.(Bild: Reinhard Judt)

Fix ist offenbar noch nichts. Doch die ersten Anwärter bringen sich in Stellung. Unterdessen wird über die Gründe für den überraschenden Rückzug von Norbert Hofer als burgenländischer FPÖ-Klubobmann spekuliert.

0 Kommentare

Nein, er habe kein Interesse, wieder die Position des Klubobmanns zu übernehmen, meint Johann Tschürtz auf Nachfrage. In seiner aktuellen Funktion als Zweiter Landtagspräsident fühlt sich der frühere Klubchef sichtlich wohl. Der Trubel, der mit der Arbeit des Klubobmanns verbunden ist, interessiert ihn nicht mehr. Hofer streut er jedoch Rosen: Dieser sei ein hilfsbereiter Mensch und voller Tatendrang und habe stets versucht, die FPÖ in eine Richtung zu lenken, die positiv für die Partei sei.

Spekulationen um Nachfolger
Andere Parteikollegen bringen sich hingegen bereits in Stellung, um die Hofer-Nachfolge anzutreten. Genannt werden die Abgeordneten Christian Ries und Thomas Grandits sowie der Bundesrat Thomas Karacsony. Noch scheint es aber keine Entscheidung zu geben. Bereits am Tag, an dem Hofer seinen Rückzug bekannt gab, wurden sowohl Grandits als auch der Abgeordnete Markus Wiesler als mögliche Nachfolger genannt. Daraus dürfte aber nichts geworden sein.

Johann Tschürtz winkt ab.
Johann Tschürtz winkt ab.(Bild: P. Huber)

Favoriten sollen in Position gebracht werden
Der Grund ist, dass nun verschiedene Kräfte innerhalb der Partei jeweils ihre eigenen Favoriten in Position bringen wollen. Eine Variante wäre, dass Karacsony sein Mandat im Bund aufgibt und Klubchef wird. Als Klubdirektor könnte ihn der jetzige Landesparteisekretär Daniel Jägerbauer unterstützen, der auch als Vertrauter von Parteichef Alexander Petschnig gilt. Wer dann in den Bundesrat wechseln könnte, ist noch offen.

Gleichzeitig gilt auch Ries als geeigneter Kandidat, bringt er als früherer Landesparteisekretär und ehemaliger Nationalratsabgeordneter doch einiges an Erfahrung mit.

Entscheidung wird im Jänner getroffen
Wer tatsächlich in die Fußstapfen Hofers tritt, werden die Klubmitglieder in rund einem Monat bestimmen. Damit verschafft man sich auch genug Zeit, um verschiedene Varianten auszuloten. Außerdem ist Hofer trotz seines angekündigten Rückzugs nach wie vor Klubchef.

Lesen Sie auch:
Der FPÖ-Spitzenpolitiker denkt laut über seinen Rückzug nach – es könnte ihn in die ...
Was er jetzt vorhat
FPÖ-Hofer vor Abschied: „Ich leide wie ein Hund!“
11.12.2025

Gründe für Rückzug unklar
Warum er so plötzlich – mitten während einer Landtagssitzung und nachdem er die FPÖ zur zweitstärksten Kraft gemacht hat – einen Schlussstrich zieht, sorgt für Spekulationen. Selbst die eigenen Parteikollegen wussten offenbar nichts und waren überrascht. Es ist anzunehmen, dass sich Hofer die politische Arbeit im Burgenland einfacher vorgestellt hat. „Ich leide wie ein Hund“, sagte er am Donnerstag zur „Krone“. FPÖ und SPÖ schenkten einander in den Monaten seit der Landtagswahl nichts.

Die laufenden Angriffe der Roten gegen ihn – die teilweise ins Persönliche gingen – dürften einen Teil dazu beigetragen haben. Auch parteiintern soll nicht immer ein Einvernehmen geherrscht haben. Weiters soll es Warnungen vor rechtlichen Konsequenzen angesichts privatwirtschaftlicher Tätigkeiten Hofers gegeben haben. Wie berichtet, gilt für Klubobleute ein strenges Berufsverbot. Für Hofer ist es jedenfalls das zweite Mal, dass er einen Schlussstrich zieht. 2020 wurde er zum Landesparteiobmann gewählt, nur um wenige Monate später zurückzulegen.

Bei der SPÖ sorgt der angekündigte Abgang – auch wenn man es nicht zugeben will – für Feierstimmung. Denn Hofers Nachfolger wird nicht mit dem Bekanntheitsgrad seines Vorgängers mithalten können.

Porträt von Christoph Miehl
Christoph Miehl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
2° / 3°
Symbol stark bewölkt
Güssing
-1° / 10°
Symbol heiter
Mattersburg
1° / 4°
Symbol Nebel
Neusiedl am See
1° / 4°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
1° / 6°
Symbol wolkig

krone.tv

Atmosphärischer Fluss
Schwere Überschwemmungen in den USA und Kanada
Smog in Bosnien
Luftverschmutzung sorgt für Flugchaos in Sarajevo
Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
166.510 mal gelesen
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
131.769 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Salzburg
Ötzi-Tochter schnappt Naschenweng TV-Job weg
111.612 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gegenüber der „Krone“ hatte Lisa-Marie Friedle bereits angekündigt, sich „nicht auf ein Format ...
Mehr Burgenland
Neue Ausrichtung
Künftig weniger Soldaten an Österreichs Grenzen
Akademie d. Wirtschaft
Eine Schule feierte ihren runden Geburtstag
Krone Plus Logo
Pflegenotfall
Unser Sohn ist 19: „Warum muss er ins Altersheim?“
Krone Plus Logo
Volkshilfe-Lady Dunst
„Kanzler Kreisky wollte meine Unterkunft bezahlen“
Krone Plus Logo
U17-WM-Märchen
Der „stille Architekt“ des lauten Erfolgslaufs
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf