Wer Norbert Hofer als Klubchef nachfolgen könnte

Nein, er habe kein Interesse, wieder die Position des Klubobmanns zu übernehmen, meint Johann Tschürtz auf Nachfrage. In seiner aktuellen Funktion als Zweiter Landtagspräsident fühlt sich der frühere Klubchef sichtlich wohl. Der Trubel, der mit der Arbeit des Klubobmanns verbunden ist, interessiert ihn nicht mehr. Hofer streut er jedoch Rosen: Dieser sei ein hilfsbereiter Mensch und voller Tatendrang und habe stets versucht, die FPÖ in eine Richtung zu lenken, die positiv für die Partei sei.