Jetzt sind Schnitzel-Krapfen und Co. wieder zurück

Wiener Schnitzel, Marshmallow, Schoko oder doch Chai-Füllung? Für den herausgebackenen Faschingsklassiker gibt es in Wien mittlerweile ausgefallene Varianten – fernab von Marmelade.
Krapfen-Puristen, für die schon eine Vanille- statt der klassischen Marillenfüllung kaum zulässig ist, müssen jetzt tief durchatmen. Denn am Krapfen-Himmel gibt es viele neue Kreationen. So wird es am Faschingsdienstag im „Brioche und Brösel“-Stand auf der Rotenturmstraße den echten „Wiener Krapfen“ geben, wie er genannt wird.
Zumindest ein Hauch von (Preiselbeer-)Marmelade
Der Name ist Programm. Der Teig bleibt gleich, die Füllung ist aber herzhaft. Nämlich ein Schnitzel vom Restaurant Figlmüller mit Preiselbeermarmelade. Der Krapfen kommt von der Bäckerei Der Mann, die ihres Zeichens selbst für so manche ausgefallene Variante bekannt ist. Heuer gibt es etwa einen Marshmallow- und einen Mozart-Krapfen mit Pistazienglasur.
Wer doch lieber bei Süßem bleibt, kann den „indischen Krapfen“ bei Karma Food im 7. Bezirk probieren. Der österreichische Klassiker wird dort mit cremiger Chai-Füllung und Puderzucker aus Chai Masala, einer indischen Gewürzmischung, veredelt. Experimentierfreudige müssen aber schnell sein: Auch diese Kreation gibt es nur am Faschingsdienstag.
