Jetzt sind Schnitzel-Krapfen und Co. wieder zurück

Zumindest ein Hauch von (Preiselbeer-)Marmelade

Der Name ist Programm. Der Teig bleibt gleich, die Füllung ist aber herzhaft. Nämlich ein Schnitzel vom Restaurant Figlmüller mit Preiselbeermarmelade. Der Krapfen kommt von der Bäckerei Der Mann, die ihres Zeichens selbst für so manche ausgefallene Variante bekannt ist. Heuer gibt es etwa einen Marshmallow- und einen Mozart-Krapfen mit Pistazienglasur.