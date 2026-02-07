„Leichter Snack“: Menschen essen gefrorene Echsen

„Hühnchen der Bäume“

Ein TikToker ging zuletzt mit einem Video viral, in dem er zeigte, wie er sich Tacos aus den Leguanen zubereitete. Die Tiere hätten den Spitznamen „Hühnchen der Bäume“, denn sie seien „absolut köstlich. Anstatt diesen hier also zu verschwenden, machen wir Tacos.“ sagt er und hält den reglosen Leguan in die Kamera.