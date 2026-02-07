Kältewelle in Florida
„Leichter Snack“: Menschen essen gefrorene Echsen
Eine Kältewelle, die zurzeit über die USA hinwegrollt, ist in Florida schon einigen Tieren zum Verhängnis geworden. Mancherorts fallen dutzende Leguane wegen der extremen Kälte von den Bäumen. Jetzt werden einige Amerikaner kreativ, was die „Verwertung“ der Echsen betrifft.
In Florida wurde es zuletzt so kalt, dass es buchstäblich Leguane „regnete“. Die Tiere erstarrten aufgrund der eisigen Temperaturen und fielen von den Bäumen. Wer dachte, dass sich um die Echsen gekümmert wird, bis die Temperaturen wieder steigen, liegt jedoch falsch. Derzeit breitet sich ein Trend aus, bei dem Menschen die Tiere als „Snack“ zubereiten.
Echse auf Pizza
Im Restaurant „Bucks Coal Fired“ wird seit Kurzem Leguan-Pizza verkauft. In einem Video auf Social Media verkündet ein Mitarbeiter stolz, das Gericht nenne sich „The Everglades“ und sei die erste Leguan-Pizza der Welt. Neben gehacktem Echsenfleisch ist die „Delikatesse“ mit Olivenöl, Käse, Speck und Hirschfleisch belegt.
„Hühnchen der Bäume“
Ein TikToker ging zuletzt mit einem Video viral, in dem er zeigte, wie er sich Tacos aus den Leguanen zubereitete. Die Tiere hätten den Spitznamen „Hühnchen der Bäume“, denn sie seien „absolut köstlich. Anstatt diesen hier also zu verschwenden, machen wir Tacos.“ sagt er und hält den reglosen Leguan in die Kamera.
Leguane gelten als Plage
Die Tiere gelten in Florida als Plage: Sie zerstören Grünanlagen, fressen einheimische Pflanzen, graben sich unter Gehwegen und Ufermauern ein, verbreiten Salmonellen und vermehren sich rasant. Ein einzelnes Weibchen kann bis zu 80 Eier pro Jahr legen. Der Staat fördert aktiv die Populationskontrolle, und vielerorts ist es legal, sie auf Privatgrundstücken ohne Genehmigung zu töten.
Jeder darf Leguane entfernen
Um die Population einzudämmen, erließ die Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) Anfang Februar eine Anordnung, die es Anwohnern erlaubt, unterkühlte Leguane ohne Genehmigung zu entfernen.
