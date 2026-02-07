Vorteilswelt
18. Runde im Ticker

Bundesliga: Rapid gegen Hartberg ab 17 Uhr LIVE

Bundesliga
07.02.2026 05:00
Feiert Johannes Hoff Thorup seinen ersten Pflichtspielsieg mit Rapid?
Feiert Johannes Hoff Thorup seinen ersten Pflichtspielsieg mit Rapid?(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

18. Runde in der heimischen Bundesliga: Rapid trifft auf Hartberg. Um 17 Uhr beginnt die Partie, wir berichten live (Ticker unten).

Hier der Liveticker:

Rapid hat die Krise ins neue Jahr mitgenommen, in Ried wurde beim Pflichtspieldebüt von Trainer Johannes Hoff Thorup ein desaströser Auftritt abgeliefert. Gegen Hartberg soll eine Steigerung gelingen. „Jedes Spiel ist anders. Wir können es viel besser“, beteuerte Hoff Thorup. Von seiner auf geordnetem Spielaufbau basierenden Philosophie will der Däne nicht abgehen, obwohl dies in der zumeist auf hohe Bälle und Pressing ausgelegten Liga nicht gerade in Mode ist. „Aber auch in der zweiten englischen Liga steigen meistens die Klubs auf, die spielen, kombinieren. Wenn es dort funktioniert, kann es in Österreich auch funktionieren“, vermutete der Coach.

Sein Kader zeichne sich durch spielerische Qualität aus, darauf müsse man Rücksicht nehmen. „Wenn wir das Spiel zu einem Spiel der Zweikämpfe und zweiten Bälle machen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir verlieren, weil das andere Teams besser können.“ Doch was passiert, wenn die Wende nicht schnell gelingt und Rapid die Meistergruppe verpasst? „Dann werden wir reden und schauen, was wir tun können“, sagte Hoff Thorup. Rückendeckung kam von Geschäftsführer Sport Markus Katzer. „Wir haben uns für diesen Weg entschieden und gewusst, dass er nicht einfach wird. Wir werden diesen Weg nicht so schnell verlassen.“

Schmid spricht von „Schlüsselspiel“
Hartberg liegt einen Punkt vor den siebentplatzierten Rapidlern auf Platz vier. „Klar wollen wir unter die besten sechs kommen und unsere Chancen nützen. Rapid ist ein direktes Duell und definitiv ein Schlüsselspiel – vor allem für uns, weil wir vor ihnen liegen. Da könnten wir schon viel in unsere Richtung bringen“, erklärte Trainer Manfred Schmid. Seine Mannschaft hat in den vergangenen neun Runden nur ein Mal verloren, bei Rapid kassierte man in zehn Partien nur drei Niederlagen. Kein anderer Bundesligist kann auf eine derartige Auswärtsbilanz gegen die Hütteldorfer verweisen.

