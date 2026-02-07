Bundesliga: Rapid gegen Hartberg ab 17 Uhr LIVE

Schmid spricht von „Schlüsselspiel“

Hartberg liegt einen Punkt vor den siebentplatzierten Rapidlern auf Platz vier. „Klar wollen wir unter die besten sechs kommen und unsere Chancen nützen. Rapid ist ein direktes Duell und definitiv ein Schlüsselspiel – vor allem für uns, weil wir vor ihnen liegen. Da könnten wir schon viel in unsere Richtung bringen“, erklärte Trainer Manfred Schmid. Seine Mannschaft hat in den vergangenen neun Runden nur ein Mal verloren, bei Rapid kassierte man in zehn Partien nur drei Niederlagen. Kein anderer Bundesligist kann auf eine derartige Auswärtsbilanz gegen die Hütteldorfer verweisen.