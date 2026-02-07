Kim Jong Un im Kuhstall: Überraschend ehrlich

Kim über sich selbst: „Leere Rhetorik und Parolen“

In seiner Rede sprach Kim kritisch über die „jahrhundertelange Rückständigkeit“ vieler ländlicher Gebiete. Das Land sei nicht in der Lage gewesen, die Agrarproduktion nachhaltig zu steigern. Die Viehwirtschaft könne mit ihrer „schwachen Grundlage die qualitative und quantitative Nachfrage nicht befriedigen“. Die schlechte Lage sei zu einem großen Teil auf „leere Rhetorik“ und Parolen zurückzuführen, denen keine Taten folgten – eine ungewohnte Selbstkritik des Diktators. Selbst bisherige Vorzeigeprojekte würden den modernen Standards nicht mehr genügen, so Kim Jong-un.