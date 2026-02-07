Kim Jong Un im Kuhstall: Überraschend ehrlich

Es war ein skurriles Bild, das sich zuletzt in einem Milchviehbetrieb in Nordkorea bot: Kim Jong Un, der im langen Ledermantel durch einen Stall spazierte, Kühe streichelte und Ziegen fütterte. Bei der Eröffnung des Betriebs sprach er außerdem ungewohnt ehrlich über seine bisherigen Misserfolge.
Bei der Eröffnung eines neuen Milchviehbetriebs zeigte sich Kim Jong-un überraschend kleinlaut. In einer langen Rede sprach er von missglückten Initiativen und kündigte eine „ländliche Revolution“ an. Man müsse sicherstellen, dass die Bevölkerung mit Fleisch und Milch versorgt sei.
Kim streichelte Kühe und fütterte Ziegen
Bei der feierlichen Eröffnung der „Samgwang“-Viehzuchtfarm in der Provinz Nord-Pyongan (Nordkorea, an der Grenze zu China) schaute sich Nordkoreas Machthaber die Ställe an. Der neue Betrieb gilt als Vorzeigeprojekt für die Zukunft der nordkoreanischen Landwirtschaft. Er umfasst moderne Ställe für Rinder und Ziegen, Anlagen zur Herstellung von Tierfutter sowie zur Verarbeitung von Milch, Butter, Käse und Joghurt.
„Versorgung sichern“
In seiner Rede gab sich Kim als großer Kümmerer. Seine Vision sei es, dass künftig nicht nur Kleinkinder, sondern alle Schüler und Einwohner des Landes verlässlich mit Fleisch- und Milchprodukten versorgt werden, wie „NK News“ berichtet. Dies deutet auf eine mögliche Wiederbelebung des öffentlichen Verteilungssystems hin, das in der Vergangenheit oft nur lückenhaft funktionierte. Bereits 2021 hatte er inmitten einer ausgerufenen „Nahrungsmittelkrise“ die Verteilung von Milchprodukten an Schüler angekündigt.
Kim über sich selbst: „Leere Rhetorik und Parolen“
In seiner Rede sprach Kim kritisch über die „jahrhundertelange Rückständigkeit“ vieler ländlicher Gebiete. Das Land sei nicht in der Lage gewesen, die Agrarproduktion nachhaltig zu steigern. Die Viehwirtschaft könne mit ihrer „schwachen Grundlage die qualitative und quantitative Nachfrage nicht befriedigen“. Die schlechte Lage sei zu einem großen Teil auf „leere Rhetorik“ und Parolen zurückzuführen, denen keine Taten folgten – eine ungewohnte Selbstkritik des Diktators. Selbst bisherige Vorzeigeprojekte würden den modernen Standards nicht mehr genügen, so Kim Jong-un.
Farm neuer Standard
Die „Samgwang“-Farm soll nun als „neuer Ausgangspunkt“ dienen und nicht nur ein „Propagandainstrument oder eine Touristenattraktion“ sein. Kim forderte zudem von seinen Funktionären, das massive Stadt-Land-Gefälle zu verringern und die ländlichen Regionen zu modernisieren. Die bisherige Unterstützung sei oft nur „sporadisch, temporär und protzig“ gewesen.
Diktator will die Kluft zwischen Arm und Reich schließen
Die Initiative ist Teil seines Anfang 2024 vorgestellten „20 × 10“-Projekts, das bis 2033 den Bau von Fabriken, Spitälern und Freizeiteinrichtungen in allen über 200 Städten und Landkreisen vorsieht, um die Kluft zwischen Arm und Reich in der Hauptstadt Pjöngjang zu schließen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.