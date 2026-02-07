Matej Svancer springt als Vierter ins Finale

Svancer zeigte einen soliden ersten Run (64,13 Pkt.). Der gebürtige Prager verbesserte sich mit dem zweitbesten zweiten Lauf der Konkurrenz, für den er 79,63 Punkte erhielt, von Rang acht auf vier. „Es war sehr stressig, aber im Endeffekt ist alles gut gegangen. Jetzt freue ich mich sehr aufs Finale“, sagte das ÖSV-Ass. Svancer darf sich berechtigte Hoffnungen auf olympisches Edelmetall machen, nur 0,2 Punkte fehlten auf den drittplatzierten Schweden Jesper Tjader bzw. 0,33 auf den an Position zwei liegenden Norweger Tormod Frostad (79,96). Den Qualisieg schnappte sich dessen Landsmann Birk Ruud (81,75 Pkt.).