Bundesliga: LASK gegen WSG Tirol ab 17 Uhr LIVE

Sein WSG-Kollege Philipp Semlic muss die Partie aufgrund einer Sperre von der Tribüne aus verfolgen. Der Steirer hat großen Respekt vor den Oberösterreichern. „Wir brauchen ein fast perfektes Spiel, weil der LASK eine der wenigen Mannschaften ist, die sieben Spieler auf dem Platz hat, die überall ein eins gegen eins auflösen können.“ Sonderlob von Semlic gab es für Kühbauer. „Man muss vor ihm den Hut ziehen. Er schafft es, der großen individuellen Qualität, die er im Kader hat, gewisse Freiheiten zu geben. Das ist meiner Meinung nach schon eine große Kunst.“