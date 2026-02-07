„Super Italia!“ Speed-Duo lässt Gastgeber jubeln

Trotz einer hartnäckigen Knöchelblessur raste Paris bei seinen fünften und letzten Winterspielen zur ersehnten ersten Medaille. Einen besseren Ort als Bormio, wo Paris allein auf der Abfahrt sechsmal triumphiert hat, gibt es nicht. „Es ist einer der besten Momente meiner Karriere“, sagte der 36-Jährige. „Wenn mir einer vor vier Jahren gesagt hätte, dass ich heute noch dabei bin, hätte ich es nicht geglaubt. Ich war nicht mehr so gut und so überzeugt unterwegs“, sagte der Südtiroler mit der Holzfällerstatur. „Irgendwie habe ich es in den letzten zwei Jahren geschafft, noch einmal Fuß zu fassen.“