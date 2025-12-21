Ministerium warnt vor „Orgasmus-Lücke“ und Pornos

Ministerium will „Tabus aufklären“

„Auch Tabus gehören zur Gesundheitsaufklärung – besonders, wenn es um sexuelle Gesundheit geht. Der Begriff Gender-Orgasmus-Gap steht für strukturelle Unterschiede in Aufklärung, Rollenbildern und sexueller Selbstbestimmung – Unterschiede, die zweifellos bestehen. Wir informieren junge Menschen dort, wo sie sind – in einer Sprache, die sie verstehen, und mit dem Ziel, Gesundheit und Gleichstellung zu stärken“, erklärt man dazu auf Anfrage im Ministerium.