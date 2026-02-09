Während Interview: Juve-Coach küsst TV-Moderatorin

„Habe dir einen Kuss gegeben, das ist ein Kontakt!“

Er fragte Zille zwar: „Darf ich dir einen Kuss geben?“ Spalletti wartete allerdings nicht auf die Antwort der Journalistin und küsste sie auf die Schulter. „Ich habe dir einen Kuss gegeben, das ist ein Kontakt“, sagte er danach. Zille lachte daraufhin verlegen, reagierte aber nicht weiter.