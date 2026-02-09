Vorteilswelt
WAC-Profi verurteilt

Sulzner nach Rot gegen GAK ein Spiel gesperrt!

Bundesliga
09.02.2026 19:17
Marco Sulzner (li.)
Marco Sulzner (li.)(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

WAC-Profi Marco Sulzner ist am Montag vom Strafsenat der Fußball-Bundesliga wegen rohen Spiels zu einer Sperre von zwei Partien verurteilt worden!

Ein Spiel wurde dem Mittelfeldakteur aber bedingt nachgesehen.

Sulzner war am Sonntag beim Heim-2:2 der Lavanttaler gegen den GAK ausgeschlossen worden.

