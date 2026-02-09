Bosse-Beben! Schicker bleibt doch in Hoffenheim

Henssler: „Die TSG Hoffenheim und ihre Mitglieder standen und stehen für mich stets an erster Stelle. Es war mir jederzeit ein großes Anliegen, den Verein strukturell wie auch professionell weiterzuentwickeln. Aus tiefer Verbundenheit zu meinem Klub wünsche ich der TSG Hoffenheim für die Zukunft nur das Beste und lege mein Amt mit dem heutigen Tage nieder.“