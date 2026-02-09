Bosse-Beben! Schicker bleibt doch in Hoffenheim

Andreas Schicker bleibt Geschäftsführer beim deutschen Bundesligisten Hoffenheim. Der von Interims-Präsident Christoph Henssler geplante Putsch gegen den Steirer ist offenbar gescheitert. Henssler hat seinen sofortigen Rücktritt als zweiter Vorsitzender bekannt gegeben.
Interimsmäßig wird nun Hensslers Vorgänger Jörg Albrecht wieder den Vorstand bei der TSG übernehmen. Das ist das Ergebnis einer Tagung vom Montag.
Henssler: „Die TSG Hoffenheim und ihre Mitglieder standen und stehen für mich stets an erster Stelle. Es war mir jederzeit ein großes Anliegen, den Verein strukturell wie auch professionell weiterzuentwickeln. Aus tiefer Verbundenheit zu meinem Klub wünsche ich der TSG Hoffenheim für die Zukunft nur das Beste und lege mein Amt mit dem heutigen Tage nieder.“
