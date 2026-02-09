Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nächster Rücktritt

Bosse-Beben! Schicker bleibt doch in Hoffenheim

Fußball International
09.02.2026 19:40
Andreas Schicker
Andreas Schicker(Bild: EPA/RONALD WITTEK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Andreas Schicker bleibt Geschäftsführer beim deutschen Bundesligisten  Hoffenheim. Der von Interims-Präsident Christoph Henssler geplante Putsch gegen den Steirer ist offenbar gescheitert. Henssler hat seinen sofortigen Rücktritt als zweiter Vorsitzender bekannt gegeben.

0 Kommentare

Interimsmäßig wird nun Hensslers Vorgänger Jörg Albrecht wieder den Vorstand bei der TSG übernehmen. Das ist das Ergebnis einer Tagung vom Montag.

Henssler: „Die TSG Hoffenheim und ihre Mitglieder standen und stehen für mich stets an erster Stelle. Es war mir jederzeit ein großes Anliegen, den Verein strukturell wie auch professionell weiterzuentwickeln. Aus tiefer Verbundenheit zu meinem Klub wünsche ich der TSG Hoffenheim für die Zukunft nur das Beste und lege mein Amt mit dem heutigen Tage nieder.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
291.841 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
279.688 mal gelesen
Lindsey Vonn
Olympia
„Inakzeptabel!“ Streit um Olympia-Queen eskaliert
149.446 mal gelesen
Jutta Leerdam sorgt in ihrem Heimatland für großen Ärger.
Mehr Fußball International
Nächster Rücktritt
Bosse-Beben! Schicker bleibt doch in Hoffenheim
Empörung nach Vorfall
Während Interview: Juve-Coach küsst TV-Moderatorin
Krone Plus Logo
Studie mit Mega-Zahlen
Fußball ist für Österreich ein Milliarden-Geschäft
Wegen Neuwahlen
Joan Laporta als Barca-Präsident zurückgetreten
Krone Plus Logo
Ex-Profi Sikorski
Alaba-Kumpel zieht in Zypern die sportlichen Fäden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf