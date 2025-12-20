Salzburgs Volleyballerinnen mit Aufholjagd

„Wir haben die ersten zwei Sätze komplett verschlafen und sind in der Halle gar nicht angekommen“, sagte Außenangreiferin Sarah Kastenberger nach der Partie, die sie nach dem 0:2 und einer Auszeit aber zurückholten. „Wir haben dann taktisch einiges verändert und dann unsere Erfahrung ausgespielt“, lobte sie eine mental starke Mannschaftsleistung. Am Sonntag geht es für die Schweiger-Crew im Cup gegen Klagenfurt und damit in die zweite Partie binnen 24 Stunden.