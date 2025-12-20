Podium schon öfter Sache für Sport-Geschwister

Bei den Alpinen hatten im Dezember 2013 in Courchevel (Fra) die Schwestern Marlies und Bernadette Schild gut lachen. Erstgenannte gewann, Bernadette belegte Rang drei. „Ein Traum wurde wahr“, strahlte Marlies im Zielraum. Rund sieben Wochen später schafften die Schilds in Kranjska Gora das Kunststück noch einmal. Marlies wurde diesmal Zweite, „Berni“ Dritte.