Podium schon öfter Sache für Sport-Geschwister

Der Jubel im Hause Rettenegger war Freitag groß. Neben Sieger Thomas stand auch Stefan als Dritter am Podest. Die beiden Pongauer sind nicht die ersten Salzburger Geschwister, denen dieser besondere Erfolg gelungen ist.
Bei den Alpinen hatten im Dezember 2013 in Courchevel (Fra) die Schwestern Marlies und Bernadette Schild gut lachen. Erstgenannte gewann, Bernadette belegte Rang drei. „Ein Traum wurde wahr“, strahlte Marlies im Zielraum. Rund sieben Wochen später schafften die Schilds in Kranjska Gora das Kunststück noch einmal. Marlies wurde diesmal Zweite, „Berni“ Dritte.
Ebenfalls zweimal – 2000 in San Candido (It) und 2001 im finnischen Ruka – standen Claudia und Manuela Riegler auf dem Stockerl. Erstgenannte, die weiterhin aktiv ist, war jeweils die Siegerin. Manuela, die seit einigen Jahren als Pressebetreuerin der österreichischen Ski-Damen fungiert, wurde jeweils Zweite.
In Österreich gibt es weitere Beispiele. 1992 gewann Rennrodlerin Doris Neuner vor ihrer Schwester Angelika Olympiagold in Albertville.
Tiroler jubelten am Königsee
Bei der Rodel-WM in Königsee 2021 war der Jubel im Hause Gleirscher groß: Die Tiroler Brüder David (1.) und Nico Gleirscher (3.) holten jeweils Edelmetall.
