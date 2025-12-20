Altstar Eder kann‘s immer noch – Hauser sehr stark

„Das habe ich mir gewünscht“

Auch der 42-jährige Eder jubelte. „Das war heute einfach ein Mega-Rennen. Ich habe mir gewünscht, dass sich eine Rückkehr in die Top-10 für mich noch irgendwann einmal ausgeht. Alles in allem war es von mir einfach ein total cooles Rennen, mit vier Nullern und trotz eines läuferisch gar nicht so guten Sprints – einfach mega“, sagte der Salzburger. Im Einzel war er zuletzt im Frühjahr 2023 unter die besten zehn eines Weltcup-Rennens gekommen.