„Daheim zu sein, ist das schönste Geschenk“

Leistungsangebot im Land ausgebaut

Möglich wurde ihre Operation, weil das Leistungsangebot im kardiologischen Bereich in Oberwart zuletzt enorm erweitert wurde. Als nächster Schritt ist ab März eine eigene Herzchirurgie geplant. Für Primar Dr. Andreas Ochsenhofer ist das ein logischer Schritt, denn burgenländische Patienten müssten derzeit bei Herz-Operationen Wartezeiten von bis zu neun Monaten in Kauf nehmen, bis sie in Wien oder Graz an der Reihe sind. „In dieser Zeit kann sich der Gesundheitszustand massiv verschlechtern, bis hin zum Schlimmsten. Bei akuten Fällen kann jede kleine Verzögerung lebensgefährlich sein“, so Ochsenhofer.