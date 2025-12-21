Afterwork-Events: Marktwirte schlagen jetzt Alarm!

Diese Reiselektüre macht richtig Lust auf Urlaub
Nach dem letzten Advent-Afterwork am Alten Platz sorgt bereits die kommende Event-Saison für Ärger. Gerüchte, die Afterwork-Partys würden vom Benediktinermarkt verlegt werden, verunsichern die Marktwirte.
Am vergangenen Freitag fand am Alten Platz zum dritten Mal das Advent-„Afterwork“-Event statt – und damit auch das letzte in diesem Jahr. Doch Ankündigungen der privaten Veranstalter, im kommenden Sommer könnten mehrere Afterwork-Partys vom Benediktinermarkt auf den Alten Platz verlegt werden, sorgen nun für Unmut.
