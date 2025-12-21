Mann war in Wald mit seinem Auto stecken geblieben

Mann saß im Auto

In der Zwischenzeit kam auch eine 71-jährige Bekannte des 77-Jährigen zum Einsatzort und unterstützte die Suche. Der Mann und sein Hund konnten schließlich um 1 Uhr in seinem Auto sitzend in einem Waldstück durch einen Polizisten gefunden werden. Er war offensichtlich ermüdet und wirkte etwas verwirrt. Der 77-Jährige hatte sich bei nassen Bedingungen mit den Vorderrädern im Erdreich „eingegraben“.