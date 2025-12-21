Vorteilswelt
Stundenlange Suche

Mann war in Wald mit seinem Auto stecken geblieben

Oberösterreich
21.12.2025 09:30
Mehrere Streifen suchten den Mann. (Symbolbild)

Ein 77-Jähriger wählte am Samstag gegen 21.50 Uhr den Notruf und gab an, dass er im Bereich Teufelsgraben, Gemeinde Kronstorf (OÖ), mit seinem PKW auf einem Feldweg stecken geblieben sei und nicht mehr weiterfahren könne. Den genauen Standort konnte er nicht nennen, so dauert die Suche stundenlang.

Eine Polizeistreife versuchte telefonisch, mit dem 77-Jährigen dessen genauen Standort in Erfahrung zu bringen. Dies gelang jedoch nicht. Die Ortung des Notrufes ergab schließlich eine Adresse in der Nähe des Ortsteiles Teufelsgraben. Eine weitere Streife suchte diese Gegend um den Ortungspunkt ab. I

Mann saß im Auto
In der Zwischenzeit kam auch eine 71-jährige Bekannte des 77-Jährigen zum Einsatzort und unterstützte die Suche. Der Mann und sein Hund konnten schließlich um 1 Uhr in seinem Auto sitzend in einem Waldstück durch einen Polizisten gefunden werden. Er war offensichtlich ermüdet und wirkte etwas verwirrt. Der 77-Jährige hatte sich bei nassen Bedingungen mit den Vorderrädern im Erdreich „eingegraben“.

