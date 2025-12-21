Erlaubnis erhalten! Wechselt Ried-Coach zu Sturm?

Ablöse fällig

Für Senft wäre allerdings eine Ablöse fällig. „Fakt ist, es braucht für alles unsere Zustimmung“, betonte Fiala. Laut dem Rieder Sportchef sei bis Sonntagmittag keine Anfrage aus Graz eingegangen. „Von Sturm hat sich noch niemand gemeldet, sie haben auch noch einen Trainer.“ Sollte dem Tabellensechsten in der Winterpause aber tatsächlich der Chefcoach abhandenkommen, wäre man vorbereitet. Fiala: „Ich versuche, als Sportdirektor so professionell wie möglich zu agieren. Dazu gehört auch, den Trainermarkt im Blick zu haben.“ Gespräche mit etwaigen Ersatzkandidaten für Senft habe es aber noch nicht gegeben.