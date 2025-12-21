Über gute Geschäfte mit der OÖ Gesundheitsholding

Keine Frage: Wenn es um das Gesundheitssystem geht, gehört er zu den wichtigsten Playern in Oberösterreich und sogar darüber hinaus. Die Rede ist vom Linzer Rechtsanwalt Franz Mittendorfer, der in der ÖVP als bestens vernetzt gilt und den ganz direkten Draht zu Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer, dessen Stellvertreterin Christine Haberlander und Finanzdirektorin Christiane Frauscher hat. Kein Nachteil dürfte es auch sein, dass Mittendorfer ebenso ein Mitglied im Cartellverband ist wie Landeschef Stelzer. Man vertraut einander – und das schon seit sehr langer Zeit. Ein Wirtschaftsjournalist schrieb einmal in einem Porträt über den „mächtigsten Rechtsanwalt Oberösterreichs“ mit Wurzeln im Bezirk Gmunden: „Der Grat zur Unvereinbarkeit ist ein schmaler.“