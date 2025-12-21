Warnung vor billigen Fake-Handys und Ramsch-Gewand

Da bietet etwa die in China gegründete Billig-Plattform Temu ein nagelneues Smartphone, das in Shops und auf seriösen Internetseiten rund 1000 Euro kostet, um knapp 100 Euro an. Der Konsumentensprecherin der Grünen, Ines Vukajlović, erschien das Angebot allzu verlockend – sie machte den Selbsttest und bestellte das Handy.