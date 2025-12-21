Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nepp beim Testkauf

Warnung vor billigen Fake-Handys und Ramsch-Gewand

Oberösterreich
21.12.2025 10:00
Angeboten auf Plattformen wie Temu oder Shein ist nicht immer zu trauen.
Angeboten auf Plattformen wie Temu oder Shein ist nicht immer zu trauen.(Bild: AFP)

Ein Top-Smartphone um nur 98 statt um 1000 Euro: Was nach einem willkommenen Last-Minute-Schnäppchen vor Weihnachten klingt, entpuppt sich oft als Ramsch. Die Konsumentensprecherin der Grünen machte den Selbsttest und warnt vor betrügerischer Produktpiraterie auf Billig-Plattformen.

0 Kommentare

Wer noch dringend auf der Suche nach einem Last-Minute-Weihnachtsgeschenk ist, sollte trotz Torschlusspanik auf seinen Verstand vertrauen. Denn was im Internet oft als unwiderstehliches Schnäppchen angepriesen wird, kann sich als Rohrkrepierer erweisen.

Da bietet etwa die in China gegründete Billig-Plattform Temu ein nagelneues Smartphone, das in Shops und auf seriösen Internetseiten rund 1000 Euro kostet, um knapp 100 Euro an. Der Konsumentensprecherin der Grünen, Ines Vukajlović, erschien das Angebot allzu verlockend – sie machte den Selbsttest und bestellte das Handy.

Grünen- Politikerin Ines Vukajlović machte den Temu-Testkauf – und wurde in ihrer Haltung ...
Grünen- Politikerin Ines Vukajlović machte den Temu-Testkauf – und wurde in ihrer Haltung bestätigt: Vermeintliche Schnäppchen erweisen sich als Ramsch.(Bild: Grüner Landtagsklub/Stadlbauer)

Billig-Gerät statt Top-Produkt
Und tatsächlich: Geliefert wurde ein billig verarbeitetes Gerät, das dem in allen Superlativen beworbenen Smartphone bestenfalls äußerlich ähnelt. „Die Kameraqualität war katastrophal, die beworbenen Eigenschaften schlicht frei erfunden, die Apps und Icons durcheinandergewürfelt“, schildert Vukajlović. Der Verdacht auf Produktpiraterie und systematische Irreführung liege auf der Hand.

Lesen Sie auch:
Mit den Aktionen rund um Black Friday und Co. läuft das Weihnachtsgeschäft so richtig an.
Black Friday naht
Schnäppchenjäger könnten für Packerl-Rekord sorgen
24.11.2024

Gesundheitsgefährdende Substanzen
„Hände weg von Fake-Handys, giftiger Billigmode und scheinbaren Mega-Deals auf Temu, Shein und Co! Die versprochene Glück-per-Klick-Euphorie hält oft nur kurz“, warnt die grüne Landtagsabgeordnete. Neben dem Ramsch-Nepp sei auch eine Greenpeace-Untersuchung alarmierend: Dabei wurden in jedem dritten Kleidungsstück von Shein umwelt- und gesundheitsgefährdende Substanzen festgestellt.

Porträt von Christian Ortner
Christian Ortner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
313.092 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
136.291 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
117.002 mal gelesen
Mehr Oberösterreich
Nepp beim Testkauf
Warnung vor billigen Fake-Handys und Ramsch-Gewand
Stundenlange Suche
Mann war in Wald mit seinem Auto stecken geblieben
Schneekanonen feuern
Kälteeinbruch zu Weihnachten rettet „weiße Bänder“
Krone Plus Logo
„Orgasmus-Päpstin“
„So schnell lassen wir uns nicht unterkriegen“
Filialen schließen
Die Unimarkt-Lichter gingen nun endgültig aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf