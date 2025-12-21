Warnung vor billigen Fake-Handys und Ramsch-Gewand

Ein Top-Smartphone um nur 98 statt um 1000 Euro: Was nach einem willkommenen Last-Minute-Schnäppchen vor Weihnachten klingt, entpuppt sich oft als Ramsch. Die Konsumentensprecherin der Grünen machte den Selbsttest und warnt vor betrügerischer Produktpiraterie auf Billig-Plattformen.
Wer noch dringend auf der Suche nach einem Last-Minute-Weihnachtsgeschenk ist, sollte trotz Torschlusspanik auf seinen Verstand vertrauen. Denn was im Internet oft als unwiderstehliches Schnäppchen angepriesen wird, kann sich als Rohrkrepierer erweisen.
Da bietet etwa die in China gegründete Billig-Plattform Temu ein nagelneues Smartphone, das in Shops und auf seriösen Internetseiten rund 1000 Euro kostet, um knapp 100 Euro an. Der Konsumentensprecherin der Grünen, Ines Vukajlović, erschien das Angebot allzu verlockend – sie machte den Selbsttest und bestellte das Handy.
Billig-Gerät statt Top-Produkt
Und tatsächlich: Geliefert wurde ein billig verarbeitetes Gerät, das dem in allen Superlativen beworbenen Smartphone bestenfalls äußerlich ähnelt. „Die Kameraqualität war katastrophal, die beworbenen Eigenschaften schlicht frei erfunden, die Apps und Icons durcheinandergewürfelt“, schildert Vukajlović. Der Verdacht auf Produktpiraterie und systematische Irreführung liege auf der Hand.
Gesundheitsgefährdende Substanzen
„Hände weg von Fake-Handys, giftiger Billigmode und scheinbaren Mega-Deals auf Temu, Shein und Co! Die versprochene Glück-per-Klick-Euphorie hält oft nur kurz“, warnt die grüne Landtagsabgeordnete. Neben dem Ramsch-Nepp sei auch eine Greenpeace-Untersuchung alarmierend: Dabei wurden in jedem dritten Kleidungsstück von Shein umwelt- und gesundheitsgefährdende Substanzen festgestellt.
