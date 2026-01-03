Traum vom Fahrrad wurde für den blinden Elias wahr

Der Verein Make-A-Wish erfüllt kranken Kindern ihre größten Wünsche und schenkt damit viel Freude. Der blinde Elias kann mit seinem Tandem-Fahrrad nun überall hinfahren und viele Abenteuer erleben. Seine Familie unterstützt ihn dabei. Einer radelt immer mit.
„Mein Fahrrad ist das schönste der ganzen Schule“, freut sich der siebenjährige Elias nach gründlichem Abtasten des Dreirads, das er sich sehnsüchtig gewünscht hatte. Er ist blind und kann es daher nicht sehen. Aber eines kann er nun sicher: zur Schule und zu seinem Lieblings-Süßigkeitengeschäft düsen oder nur des Abenteuer willens in der Gegend herumradeln.
Freilich handelt es sich bei dem Fahrrad um ein Tandem, aber seine Familie, die die Übergabe mit Luftballons und einer großen Jause feierte, ist sehr unternehmungslustig. Also findet der durch und durch lebensfrohe Bub immer eine Begleitung. Ausprobiert hat er das Rad freilich gleich und die Begeisterung war ihm deutlich anzumerken.
Make-A-Wish erfüllt Wünsche
Ermöglicht hat die Erfüllung von Elias Wunsch der Verein Make-A-Wish, der für schwerkranke und behinderte Kindern seit Jahrzehnten Träume wahr macht. Die Belohnung – strahlende Kinderaugen – sind Grund genug, weiterzumachen. Wenn Sie mithelfen wollen, finden Sie hier alle Informationen.
