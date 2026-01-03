Traum vom Fahrrad wurde für den blinden Elias wahr

Freilich handelt es sich bei dem Fahrrad um ein Tandem, aber seine Familie, die die Übergabe mit Luftballons und einer großen Jause feierte, ist sehr unternehmungslustig. Also findet der durch und durch lebensfrohe Bub immer eine Begleitung. Ausprobiert hat er das Rad freilich gleich und die Begeisterung war ihm deutlich anzumerken.

Make-A-Wish erfüllt Wünsche

Ermöglicht hat die Erfüllung von Elias Wunsch der Verein Make-A-Wish, der für schwerkranke und behinderte Kindern seit Jahrzehnten Träume wahr macht. Die Belohnung – strahlende Kinderaugen – sind Grund genug, weiterzumachen. Wenn Sie mithelfen wollen, finden Sie hier alle Informationen.