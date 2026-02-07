Rennen um die Hofburg: Wer rüttelt am Zaun?

Weil Alexander Van der Bellen nach zwei Amtsperioden nicht mehr antreten darf, wird es 2028 richtig spannend. FPÖ-Chef Herbert Kickl hat einen „Joker“ angekündigt, was nicht nach Norbert Hofer, sondern eher nach einer Frau klingt. Bei der SPÖ werden immer wieder Doris Bures und Peter Kaiser genannt. Bei der ÖVP kursieren die Namen Wilfried Haslauer, Othmar Karas und Alexander Schallenberg.